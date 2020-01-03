Агент Кулушевски: «„Интер“? Деян попросил устроить переход в „Ювентус“»

сегодня, 19:31

Стефано Сэм, агент полузащитника «Ювентуса» , прокомментировал переход своего клиента в туринский клуб.

Победил ли «Ювентус» «Интер» в борьбе за трансфер? Вы сами назвали «Интер», но я не хочу говорить о других командах. Конечно, был интерес со стороны итальянских и зарубежных клубов, но Деян попросил устроить переход в «Ювентус».