Агент Кулушевски: «„Интер“? Деян попросил устроить переход в „Ювентус“»

Стефано Сэм, агент полузащитника «Ювентуса» Деяна Кулушевски, прокомментировал переход своего клиента в туринский клуб.
Победил ли «Ювентус» «Интер» в борьбе за трансфер? Вы сами назвали «Интер», но я не хочу говорить о других командах. Конечно, был интерес со стороны итальянских и зарубежных клубов, но Деян попросил устроить переход в «Ювентус».
Кулушевски, в нынешнем сезоне выступающий за «Парму» на правах аренды, перешел в «Ювентус» накануне. Туринцы выкупили его контракт у «Аталанты» за 35 миллионов евро. Остаток сезона Кулушевски проведет в «Парме», после чего присоединится к «старой синьоре». По данным СМИ, на игрока претендовал «Интер», однако он отдал предпочтение «Юве».