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Агент Кулушевски: «„Интер“? Деян попросил устроить переход в „Ювентус“»

сегодня, 19:31

Стефано Сэм, агент полузащитника «Ювентуса» Деяна Кулушевски, прокомментировал переход своего клиента в туринский клуб.

Победил ли «Ювентус» «Интер» в борьбе за трансфер? Вы сами назвали «Интер», но я не хочу говорить о других командах. Конечно, был интерес со стороны итальянских и зарубежных клубов, но Деян попросил устроить переход в «Ювентус».  

Кулушевски, в нынешнем сезоне выступающий за «Парму» на правах аренды, перешел в «Ювентус» накануне. Туринцы выкупили его контракт у «Аталанты» за 35 миллионов евро. Остаток сезона Кулушевски проведет в «Парме», после чего присоединится к «старой синьоре». По данным СМИ, на игрока претендовал «Интер», однако он отдал предпочтение «Юве».

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 21:14
Ювентус перспективнее.
BagioR
BagioR ответил cska plus
сегодня в 20:43
Он играет в Парме с начала сезона. Принадлежал Аталанте. Летом присоединится к Юве. Причем это просьба самого игрока.
cska plus
cska plus
сегодня в 19:51
Стал игроком Юве а будет играть в Парме, как бы так и не скитался по арендам.
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