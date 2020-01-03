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Симеоне намекнул на возможный уход Лемара из «Атлетико»

вчера, 23:36

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне намекнул на то, что полузащитник «матрасников» Тома Лемар вскоре может покинуть клуб.

Лемар – важный игрок, у которого не получилось улучшить свою игру. При этом у него есть качества, которых нет у других. Останется ли Лемар в «Атлетико»… Мы знаем, что агенты работают образцово.

Стоит отметить, что в услугах Лемара заинтересован «Арсенал». Кроме того, на полузащитника претендует «Тоттенхэм». Сообщалось, что «шпоры» начали переговоры с «Атлетико» по трансферу игрока.

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