«Барселона» может продать Дембеле следующим летом

сегодня, 08:20

«Барселона» намерена продать вингера . Вероятно, игрок покинет каталонский клуб следующим летом, сообщает источник со ссылкой на El Desmarque.

По слухам, в переходе Дембеле заинтересованы английские гранды – «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Ливерпуль». Кроме того, сообщалось, что на игрока претендуют «Ювентус», «Атлетико» и «Бавария».

Ранее стало известно, что еще один футболист, будущее которого в «Барсе» находится под вопросом, – полузащитник – не покинет клуб в январе.