ГлавнаяНовости

«Барселона» может продать Дембеле следующим летом

сегодня, 08:20

«Барселона» намерена продать вингера Усмана Дембеле. Вероятно, игрок покинет каталонский клуб следующим летом, сообщает источник со ссылкой на El Desmarque.

По слухам, в переходе Дембеле заинтересованы английские гранды – «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Ливерпуль». Кроме того, сообщалось, что на игрока претендуют «Ювентус», «Атлетико» и «Бавария».

Ранее стало известно, что еще один футболист, будущее которого в «Барсе» находится под вопросом, – полузащитник Артуро Видальне покинет клуб в январе.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Роджерс прокомментировал слухи о предложении «Лестера» по Демиралу
Сегодня, 09:01 Комментарии0
СлухиБрахим Диас не хочет покидать «Реал», несмотря на интерес «Хетафе»
Вчера, 23:07 Комментарии2
Слухи«Хетафе» хочет купить игрока загребского «Динамо», который интересен ЦСКА
Вчера, 21:41 Комментарии11
СлухиРуководители «Атлетико» прибыли в Париж для подписания Кавани
Вчера, 21:02 Комментарии3
Эмерсон близок к переходу в «Ювентус» в январе
Вчера, 20:54 Комментарии10
Кальдара может во второй раз вернуться в «Аталанту»
Вчера, 20:30 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 09:00
Интересно, будут ли желающие вообще покупать проблемного игрока.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 08:38
писать нечего выдумывают всякие не существующие трансферы
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100