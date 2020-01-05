Анчелотти: «Досадно вылетать из Кубка, переключим внимание на Премьер-Лигу»

Главный тренер «Эвертона» прокомментировал поражение от «Ливерпуля» в матче 3-го раунда Кубка Англии.

Я разочарован тем, что мы имели много возможностей, но не смогли забить. Досадно, но сейчас надо переключить внимание на Премьер-Лигу. Считаю, что мы могли сыграть лучше. Мы контратаковали и имели некоторые шансы, но испытали трудности при построении игры, начиная с защиты.

Не получилось остаться в игре во втором тайме, потому что «Ливерпуль» мощно прессинговал. Надо работать изо дня в день, чтобы попытаться стать лучше. Мы вылетели из этого турнира, так что теперь должны сосредоточиться на Премьер-Лиге.

У нас есть возможность подняться в таблице, в этом наша цель.