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Анчелотти: «Досадно вылетать из Кубка, переключим внимание на Премьер-Лигу»

сегодня, 22:57
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль1 : 0Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)ЭвертонМатч завершен

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти прокомментировал поражение от «Ливерпуля» в матче 3-го раунда Кубка Англии.

Я разочарован тем, что мы имели много возможностей, но не смогли забить. Досадно, но сейчас надо переключить внимание на Премьер-Лигу. Считаю, что мы могли сыграть лучше. Мы контратаковали и имели некоторые шансы, но испытали трудности при построении игры, начиная с защиты.

Не получилось остаться в игре во втором тайме, потому что «Ливерпуль» мощно прессинговал. Надо работать изо дня в день, чтобы попытаться стать лучше. Мы вылетели из этого турнира, так что теперь должны сосредоточиться на Премьер-Лиге.

У нас есть возможность подняться в таблице, в этом наша цель.

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волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 23:03
старый физрук на заработках
итальянцы знают в этом толк
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