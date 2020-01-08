Березовский стал новым главным тренером ереванского «Пюника»

Роман Березовский назначен на пост главного тренера «Пюника», сообщает пресс-служба ереванского клуба.
45-летний специалист в начале сезона работал в роли помощника главного тренера «Сочи» Александра Точилина, а после его увольнения исполнял обязанности главного тренера.
Помощником Романа в «Пюнике» станет Сергей Чикишев.
В текущем сезоне чемпионата Армении «Пюник» идет на 7-м месте, имея в активе 20 очков, отставая от лидера - «Лори», на 8 очков.
❗❗❗ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈւԹՅՈւՆ. Ռոման Բերեզովսկի 🔵🔴 «Փյունիկ» ՖԱ-ի գլխավոր մարզիչ է նշանակվել Ռոման Բերեզովսկին: Ռոման Բերեզովսկին երկար տարիներ պաշտպանել է Հայաստանի ազգային հավաքականի դարպասը: Որպես ֆուտբոլիստ հանդես է եկել «Սյունիք Կ.», «Կոսմոս Կիրովեց», «Սմենա-Սատուրն», «Զենիթ», «Տորպեդո Մ.», «Դինամո Մ.» և «Խիմկի Մ.» ակումբներում: Ռոման Բերեզովսկին ֆուտբլիստի կարիերան ավարտել է 2015թ.: Ֆուտբոլիստի կարիերան ավարտելուց հետո մարզչական գործունեություն է ծավալել Մոսկվայի «Դինոմայում», Սոչիում և Հայաստանի հավաքականում: Ռոման Բերեզովսկուց բացի «Փյունիկի» մարզչական շտաբին է միացել Սերգեյ Չիկիշևը (օգնական), ով մինչև «Փյունիկ» տեղափոխությունը մարզչական գործունեություն է ծավալել «Իրտիշ», «Տյումեն», «Սպարտակ Մ.» և «Դինամո Մ.» ակումբներում: «Փյունիկի» մարզչական շտաբում կշարունակեն մնալ Ռոբերտ Արզումանյանը (օգնական), Հայկ Կիրակոսյանը (դարպասապահների մարզիչ) և Չիրո Հոսեինի Վերդին (Ֆիզպատրաստության մարզիչ): Սուրեն Չախալյանը «Փյունիկի» համակարգում կզբաղեցնի այլ պաշտոն: «Փյունիկ» ՖԱ-ն բարի գալուստ և ամենայն բարիք է մաղթում մարզչական շտաբին: ❗❗❗ OFFICIAL STATEMENT: Roman Berezovsky 🔵🔴 Roman Berezovsky has been appointed head coach of FC Pyunik. Roman Berezovsky has defended the goal post of the Armenia national team for many years. As a footballer he has played for Syunik K., Kosmos-Kirovets, Smena-Saturn, Zenit, Torpedo M., Dynamo M., and Khimki M. football clubs. Roman Berezovsky ended his football career in 2015. After ending his career as a footballer he started coaching Moscow’s Dynamo, Sochi and the Armenia national team. Besides Roman Berezovsky, Sergei Chikishev (assistant) has joined the Pyunik coaching staff who before moving to Pyunik has coached Irtysh, Tyumen, Spartak M. and Dynamo M. clubs. Robert Arzumanyan (assistant), Hayk Kirakosyan (goalkeeping coach) and Chiro Hosseini Verdi (fitness coach) will continue in the Pyunik coaching staff. Suren Chakhalyan will take another post in Pyunik. FC Pyunik welcomes the coaching staff and wishes it the best.