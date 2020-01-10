«Интер» согласовал контракт с Жиру

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Нападающий «Челси» близок к переходу в «Интер», сообщает Sky Sport Italia. Согласно источнику, миланский клуб вчера провёл встречу с представителями французского футболиста, на которой стороны достигли согласия по условиям контракта игрока.

Однако теперь «Интеру» остаётся договориться с «Челси», который требует от 8 до 10 млн евро за Жиру, тогда как «нерадзурри» предлагают около половины запрашиваемой лондонцами суммы. Контракт форварда с «Челси» истекает этим летом.

Главный тренер «синих» Фрэнк Лэмпард ранее заявил, что клуб готов рассмотреть вариант с продажей Жиру.