ЦСКА не смог договориться об аренде Бакамбу

ЦСКА планировал взять в аренду нападающего «Бэйцзин Гоань» Седрика Бакамбу, но не смог договориться с китайским клубом о переходе.
Бакамбу известен по выступлениям за «Вильярреал», который он покинул в январе 2018 года.
ЦСКА планировал взять в аренду нападающего «Бэйцзин Гоань» Седрика Бакамбу, но не смог договориться с китайским клубом о переходе.
Бакамбу известен по выступлениям за «Вильярреал», который он покинул в январе 2018 года.
Динамят и динамят, ироды...
Динамят и динамят, ироды...
https://www.youtube.com/watch?v=9fIErlqLP7A