ГлавнаяНовости

ЦСКА не смог договориться об аренде Бакамбу

вчера, 17:24

ЦСКА планировал взять в аренду нападающего «Бэйцзин Гоань» Седрика Бакамбу, но не смог договориться с китайским клубом о переходе.

Бакамбу известен по выступлениям за «Вильярреал», который он покинул в январе 2018 года.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Президент «Васку Да Гама»: «У ЦСКА есть время выкупить Сантоса до декабря»
21 ноября Комментарии33
Сага о 12 млн евро, Педро Роше и «Спартаке» скоро может закончиться. А может перейти в новую главу
13 ноябряЕгор Пророчук в блоге Забей!Комментарии6
Ташаев не сыграет против «Спартака»
18 октября Комментарии9
Официально«Оренбург» арендовал защитника «Спарты»
03 сентября Комментарии3
Ташаев перешел в «Рубин» на правах аренды
02 сентября Комментарии15
ОфициальноЦСКА объявил о переходе Лукаса Сантоса
02 сентября Комментарии71
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
makkie
makkie
   8 / 857
вчера в 23:52
Что-то никто к Гинеру не едет, видать не хотят за фантики играть на полупустом стадионе 😊
Динамят и динамят, ироды...
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   249 / 857
вчера в 23:40
Пол царства за Бакамбу ? Или Бакамба зажрался , либо царство фиговое !!! ))))
Морозовский
Морозовский
   9 / 857
вчера в 23:12
Бамбарбия, киргуду.
Гавроша
Гавроша
   80 / 857
вчера в 22:53
Неужели даже китайцы не хотят в цска?
pomor 445
pomor 445
   220 / 857
вчера в 22:21
Бедняга Гинер уже за китайский секонд хенд принялся.
Faustello
Faustello
   69 / 857
вчера в 21:57
Переговоры:
oFANATo
oFANATo
   85 / 857
вчера в 21:33
Забавно, ЦСКА с одним нападающим Чаловым идет на третьем месте, а спартак с нападающими борется за 6-9 место, и газпроект еле, еле отскочил с помощью Вилкова в матче с ЦСКА.
drug01
drug01
   187 / 857
вчера в 21:32
Значит будем играть без него!
d_fincher
d_fincher
   57 / 857
вчера в 21:11
Бакамба бортанула Ганчарянгу. Красно-синие льют слезы.
Бифидобактерия
Бифидобактерия
   450 / 857
вчера в 20:52
Из Китая в аренду это что то новенькое.
spartach n1
spartach n1
   1 / 857
вчера в 20:50
У харьковского барыги шекелей даже на зулусов нема ))
Ravshan878
Ravshan878 ответил КЭТиК
   144 / 857
вчера в 20:41
Добрым утром тётя Катя оёё .А вам посылки из китая оёё. А посылки три китайцы оёё.А китайцы чистит 💬🦃.
ermak6848
ermak6848
   273 / 857
вчера в 20:29
надо было начинать с бани переговоры...
Сп62
Сп62
   107 / 857
вчера в 20:13
Не договорились. Значит мотивации в кошельке мало.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   17 / 857
вчера в 20:10
Про хитроопого гинера даже в Китае теперь знают. Предпочли не связываться...
RIR68
RIR68
   244 / 857
вчера в 20:04
соккер, в лице Марченко, даже не удосужился перед новостью поставить значок "слухи". видать, сами присутствовали на переговорах)))
andrefino13
andrefino13
   269 / 857
вчера в 19:57
Автор видимо ошибся, Чупакабру, но не могут с агентом связаться, это не так легко..)))
Литейный 4
Литейный 4
   3 / 857
вчера в 19:50
Это что за Бакамбу? Оно это надо коням очередной Мукумка? Свиньям в самый раз. Гыгыгы
mangoх12
mangoх12
   46 / 857
вчера в 19:49
ну и хорошо
ziborock
ziborock
   7 / 857
вчера в 19:26
А ведь по цвету кожи и по паспорту истинный армеец!)))
Крестовский баклан
Крестовский баклан
   342 / 857
вчера в 19:11
А какже Хару Мамбуру аххах?
морозз
морозз
   74 / 857
вчера в 19:10
Макамбу...такое красивое имя для коня, так звучит прикольно!
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   333 / 857
вчера в 19:05
Сомневаюсь, что вообще и пытались договариваться.
Sargent
Sargent
   395 / 857
вчера в 18:57
И черт с ним.
КЭТиК
КЭТиК
   113 / 857
вчера в 18:22
Из Китая аренда априори не дешева.
Т34
Т34 ответил Jeck Denielse
   15 / 857
вчера в 18:18
Комличенко...Бакамбу... Чего то и в аренду не идут...
Какой Макамбу?! С ФНЛ не хотят идти.
VIPded
VIPded
   65 / 857
вчера в 18:18
Кто это?...)))
Себастьян Феттель
Себастьян Феттель
   138 / 857
вчера в 18:09
Ушёл из Вильярреала, а мог бы зениту отгрузить
Leha-ha50
Leha-ha50
   25 / 857
вчера в 18:01
Вранье!!!
Армейская душа
Армейская душа ответил Jeck Denielse
   56 / 857
вчера в 17:59
Комличенко...Бакамбу... Чего то и в аренду не идут...
Договориться клубы не могут. А почему Диас и Лоди в Зенит не пошли?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100