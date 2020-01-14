Ларссон вместо отпуска прилетел на сборы «Спартака»

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон прилетел в расположение клуба на сборы в Абу-Даби.
Шведский футболист на данный момент работает по индивидуальной программе. Отмечается, что футболисту был предоставлен небольшой отпуск, но вместо этого швед из Катара прилетел в Абу-Даби, чтобы восстанавливаться в клубе.
Ранее Ларссон вместе в составе сборной Швеции сыграл в товарищеском матче против Молдовы (1:0), забил единственный в матче гол, но получил небольшое повреждение.
Да и легкие тренировки никто не отменял.
З.Ы. Вот и отпускай игроков в сборные на товарищеские турниры. Кстати, Ларссон попал в сб. Швеции из Спартака. Говорит о многом!
Да и легкие тренировки никто не отменял.
З.Ы. Вот и отпускай игроков в сборные на товарищеские турниры. Кстати, Ларссон попал в сб. Швеции из Спартака. Говорит о многом!