Ларссон вместо отпуска прилетел на сборы «Спартака»

сегодня, 10:31

Нападающий «Спартака» прилетел в расположение клуба на сборы в Абу-Даби.

Шведский футболист на данный момент работает по индивидуальной программе. Отмечается, что футболисту был предоставлен небольшой отпуск, но вместо этого швед из Катара прилетел в Абу-Даби, чтобы восстанавливаться в клубе.

Ранее Ларссон вместе в составе сборной Швеции сыграл в товарищеском матче против Молдовы (1:0), забил единственный в матче гол, но получил небольшое повреждение.