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Ларссон вместо отпуска прилетел на сборы «Спартака»

сегодня, 10:31

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон прилетел в расположение клуба на сборы в Абу-Даби.

Шведский футболист на данный момент работает по индивидуальной программе. Отмечается, что футболисту был предоставлен небольшой отпуск, но вместо этого швед из Катара прилетел в Абу-Даби, чтобы восстанавливаться в клубе.

Ранее Ларссон вместе в составе сборной Швеции сыграл в товарищеском матче против Молдовы (1:0), забил единственный в матче гол, но получил небольшое повреждение.

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makkie
makkie
сегодня в 11:01
Логично - восстановление в клубе под присмотром врачей.
Да и легкие тренировки никто не отменял.

З.Ы. Вот и отпускай игроков в сборные на товарищеские турниры. Кстати, Ларссон попал в сб. Швеции из Спартака. Говорит о многом!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 11:01
Чего только не сделаешь чтобы в основной состав попасть.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 10:54
Вместо отпуска с девочками тренироваться с кавказцами, ну и извращенцев в "Спартак" набирают.
LOpp
LOpp ответил Lucho Gonzalez
сегодня в 10:52
Зачем платить за жильё в Катаре, когда можно бесплатно "заниматься по индивидуальной программе" (т.е. отдыхать) в ОАЭ за счет федуна
а у вас в Конотопе дорогое жилье?
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 10:45
Зачем платить за жильё в Катаре, когда можно бесплатно "заниматься по индивидуальной программе" (т.е. отдыхать) в ОАЭ за счет федуна
cska plus
cska plus
сегодня в 10:38
Не хотел лететь из Катара в Швецию потом обратно почти туда же, сэкономил а хрющи решили, что он так крепко любит спартачок, вот педроша зарыдал когда освободился из рабства и попал в Фламенго.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 10:37
патриот фк Спартак...
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