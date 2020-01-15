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«Хоффенхайм» подписал вратаря «Ганновера»

сегодня, 01:28

Состав «Хоффенхайма» пополнил новый голкипер.

32-летний Михаэль Эссер покинул «Ганновер» и присоединился к «сине-белым» на правах свободного агента. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

Ранее «Хоффенхайм» подписал нападающего «Севильи».

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