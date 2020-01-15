«Хоффенхайм» подписал вратаря «Ганновера»

Состав «Хоффенхайма» пополнил новый голкипер.
32-летний Михаэль Эссер покинул «Ганновер» и присоединился к «сине-белым» на правах свободного агента. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.
Ранее «Хоффенхайм» подписал нападающего «Севильи».
Willkommen, Michael! 👋🏼— TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) 14 января 2020 г.
Die #TSG Hoffenheim hat Torwart Michael #Esser vom Zweitligisten @Hannover96 verpflichtet. Der 32-Jährige kommt ablösefrei und unterschreibt einen Vertrag bis zum Saisonende. pic.twitter.com/xENyA4FqSX