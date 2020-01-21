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«Гамбург» может перехватить игрока у ЦСКА

сегодня, 11:50

Форвард «Жилины» Роберт Боженик может перебраться в Германию.

20-летний словак заинтересовал «Гамбург». Ранее сообщалось, что «Жилина» готова продать игрока ЦСКА за 5 млн евро.

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Все комментарии
RamonCSKA
RamonCSKA
сегодня в 12:22
нафиг он вообще нужен
стата ужасная, просто спекулируют на слухах
можно если только аренду с правом выкупа
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответил Сергеевич вернулся1
сегодня в 12:11
Фантазии Веснухина??!)
Армейская душа
Армейская душа ответил Сергеевич вернулся1
сегодня в 12:10
Опять по бараде???!)
Что именно? Фантазия СМИ? Скорее всего
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 11:54
Опять по бараде???!)
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