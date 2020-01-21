«Гамбург» может перехватить игрока у ЦСКА

Форвард «Жилины» Роберт Боженик может перебраться в Германию.
20-летний словак заинтересовал «Гамбург». Ранее сообщалось, что «Жилина» готова продать игрока ЦСКА за 5 млн евро.
Форвард «Жилины» Роберт Боженик может перебраться в Германию.
20-летний словак заинтересовал «Гамбург». Ранее сообщалось, что «Жилина» готова продать игрока ЦСКА за 5 млн евро.
стата ужасная, просто спекулируют на слухах
можно если только аренду с правом выкупа
стата ужасная, просто спекулируют на слухах
можно если только аренду с правом выкупа