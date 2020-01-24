Клопп: «Нам нужен был кто-то, кто примет идеальное решение. Им был Фирмино»

Главный тренер «Ливерпуля» прокомментировал победу над «Вулверхэмптоном» (2:1) в матче 24-го тура АПЛ .

Мы забили замечательный гол, имели прекрасный контроль над мячом, но установка «волков» на игру была очень хорошо, да она была контратакующей, но они хорошо держали мяч и использовали всю ширину поля.

Мы меняли систему два или три раза. У нас были невероятные моменты в первом тайме, и в концовке был волшебный момент у Фирмино. Вам просто нужной найти способ добыть победу и кого-то, кто примет идеальное решение. Этим человеком снова был Фирмино.