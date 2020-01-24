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Клопп: «Нам нужен был кто-то, кто примет идеальное решение. Им был Фирмино»

сегодня, 02:24
ВулверхэмптонЛоготип футбольный клуб Вулверхэмптон1 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Вулверхэмптоном» (2:1) в матче 24-го тура АПЛ.

Мы забили замечательный гол, имели прекрасный контроль над мячом, но установка «волков» на игру была очень хорошо, да она была контратакующей, но они хорошо держали мяч и использовали всю ширину поля.

Мы меняли систему два или три раза. У нас были невероятные моменты в первом тайме, и в концовке был волшебный момент у Фирмино. Вам просто нужной найти способ добыть победу и кого-то, кто примет идеальное решение. Этим человеком снова был Фирмино.

Клопп также высказался о травме нападающего «красных» Садио Мане и отметил игру вингера соперников Адама Траоре.

Что касается травмы Мане, это очень обидно, и ему пришлось покинуть поле. Надеемся, что она не слишком серьёзная, и он просто дёрнул мышцу, но мы узнаем завтра.

В некоторых моментах Адама Траоре просто неудержим, это невероятно. Что за игрок! 

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