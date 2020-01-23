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Ярошик: «Поначалу в ЦСКА я и братья Березуцкие были дровосеками»

вчера, 23:06

Бывший полузащитник сборной Чехии и московского ЦСКА Иржи Ярошик поделился воспоминаниями о первых сборах в стане «армейцев» под руководством Валерия Газзаева.

Сейчас вспоминаю их с улыбкой, но было очень тяжело. Опять же много бегали без мяча, сложный распорядок дня, тренировки с жилеткой, вечерами плавали. В бассейне я был неплох, но час плавать по кругу — нелегко. Особенно для тех, кто не умел. Шутил, что в ЦСКА не буду играть в футбол, а займусь плаванием.

Когда впервые играли в квадраты, я был самым деревянным. Не мог привыкнуть к нагрузкам — из середины квадрата не выходил. Семак меня поддерживал, говорил: «Давай, ничего страшного, всё придёт». Я отвечаю: «Я такой дровосек». Братья Березуцкие тоже сначала были дровосеки. Зато потом как круто выросли.

Не так давно Иржи делился мнением о назначении Леонида Слуцкого в «Рубин». 

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ВЫХОДИ ЛЕОПОЛЬД ПОДЛЫЙ ТРУС
ВЫХОДИ ЛЕОПОЛЬД ПОДЛЫЙ ТРУС
вчера в 23:54
Юрниекс

Сегодня 23:32

Все бывшие армейцы вспоминают свой клуб с теплотой..в отличии от другого...смешного..клуба.

Ответ !   0



Какие армейцы? ЦСКА София?

Этого клуба нет больше. Скоро и московский туда отправится. 1952 год просто обязан вернуться.
Caniggia
Caniggia
вчера в 23:47
Ну вообщем-то, что по началу, что после, такими же дуболомами и остались.
Да ладно вам
Да ладно вам
вчера в 23:46
Разрыв шаблонов. Берёза сама себя рубила что ли?
Footbolista
Footbolista
вчера в 23:42
"Урфин Джюс и его деревянные солдаты"...
LOpp
LOpp
вчера в 23:39
    ВЫХОДИ ЛЕОПОЛЬД ПОДЛЫЙ ТРУС
    ВЫХОДИ ЛЕОПОЛЬД ПОДЛЫЙ ТРУС
    вчера в 23:36
    Они и остались такими))))))
    Юрниекс
    Юрниекс
    вчера в 23:32
    Все бывшие армейцы вспоминают свой клуб с теплотой..в отличии от другого...смешного..клуба.
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