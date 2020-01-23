Ярошик: «Поначалу в ЦСКА я и братья Березуцкие были дровосеками»

Бывший полузащитник сборной Чехии и московского ЦСКА поделился воспоминаниями о первых сборах в стане «армейцев» под руководством Валерия Газзаева.

Сейчас вспоминаю их с улыбкой, но было очень тяжело. Опять же много бегали без мяча, сложный распорядок дня, тренировки с жилеткой, вечерами плавали. В бассейне я был неплох, но час плавать по кругу — нелегко. Особенно для тех, кто не умел. Шутил, что в ЦСКА не буду играть в футбол, а займусь плаванием.

Когда впервые играли в квадраты, я был самым деревянным. Не мог привыкнуть к нагрузкам — из середины квадрата не выходил. Семак меня поддерживал, говорил: «Давай, ничего страшного, всё придёт». Я отвечаю: «Я такой дровосек». Братья Березуцкие тоже сначала были дровосеки. Зато потом как круто выросли.