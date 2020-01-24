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Ярошик: «В Англии вообще с иностранцами не возятся. В России по-другому»

сегодня, 09:27

Бывший полузащитник сборной Чехии Иржи Ярошик высказался об отношении к иностранным футболистам в России и в Англии. В своей карьере игрока он выступал за московский ЦСКА и самарские «Крылья Советов». В Англии Ярошик выступал в «Челси» и «Бирмингеме».

В Англии вообще с иностранцами не возятся. Сам всем занимаешься. Помню, мебель ждал два месяца. Ко мне приехала семья, когда мы играли с «Барселоной». Мы вечером ели на коробках от стульев. В России по-другому, ты просто говоришь: «Хочу вот это и вон то». Возможно, в том числе поэтому футболисты приезжают в Россию.

Отметим, что ранее Ярошик поделился воспоминаниями о своих первых сборах в составе ЦСКА.

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ermak6848
ermak6848
сегодня в 10:39
Что - то человек не договаривает...- ну это как прописано в контракте
Don trambon
Don trambon
сегодня в 10:03
Не стоит забывать что россия для иностранцев)
Виссарионович
Виссарионович
сегодня в 09:57
В России иностранцам и квартиры дают и почётных граждан...и должности...непонятно за что?!
LOpp
LOpp
сегодня в 09:55
Россия - щедрая душа!
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 09:53
Теперь понятно почему футболисты в России наглеют. Игр мало, не так как в ведущих лигах (там в лигах по 20 команд), заняться нечем (на всём готовеньком), вот и бухают и дерутся.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 09:48
В Англии и с неграми не возятся, а у что не то сразу расизм,расизм.
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