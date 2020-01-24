Ярошик: «В Англии вообще с иностранцами не возятся. В России по-другому»

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Бывший полузащитник сборной Чехии высказался об отношении к иностранным футболистам в России и в Англии. В своей карьере игрока он выступал за московский ЦСКА и самарские «Крылья Советов». В Англии Ярошик выступал в «Челси» и «Бирмингеме».

В Англии вообще с иностранцами не возятся. Сам всем занимаешься. Помню, мебель ждал два месяца. Ко мне приехала семья, когда мы играли с «Барселоной». Мы вечером ели на коробках от стульев. В России по-другому, ты просто говоришь: «Хочу вот это и вон то». Возможно, в том числе поэтому футболисты приезжают в Россию.