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Флик: «„Баварию“ ждёт очень тяжёлый матч против „Шальке“»

сегодня, 07:38
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)-:-Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-0420:30 Не начался

Наставник «Баварии» Ханс-Дитер Флик дал комментарий в преддверии домашнего матча 19-го тура Бундеслиги против «Шальке».

Я был очень впечатлён тем, как активно они действовали в матче с «Гладбахом». Тем, как они оказывали давление на соперника, как искусно они разыгрывали атакующие комбинации. В итоги они одержали заслуженную победу. Нас ждёт очень тяжёлый матч.

«Бавария» в роли преследователя? Мы знаем о предпосылках. Мы должны смотреть на себя и, что особенно важно, должны показать свою игру. Мы не должны смотреть на конкурентов. Все жаждут успеха и хотят и в этом году стать чемпионами. Мы должны настроиться на то, чтобы в каждом матче показывать хорошую игру. Тогда, как и в прошлые годы, судьба чемпионства будет зависеть только от нас.

Что касается возможного участия в матче Одриосолы, этот вопрос остаётся открытым. Он производит очень хорошее впечатление, хороший парень. Это быстрый атакующий защитник, очень подвижный и умеющий выполнять хорошие навесы. Решение по его участию в матче я приму непосредственно перед его началом. Благодаря его подписанию у нас будет больше вариантов для формирования состава, он добавит нам гибкости.

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