Анчелотти: «Ришарлисон – игрок мирового уровня»

Главный тренер «Эвертона» сравнил форварда «ирисок» Ришарлисона с нападающим «Ювентуса» . Последний играл под руководством Анчелотти в «Реале».

Я получал удовольствие от работы с Роналду, поскольку он был очень профессионален и забивал в каждой игре. Ришарлисон еще не достиг такого уровня, но, я думаю, всем нам в «Эвертоне» нравится, что он с нами, поскольку он действительно игрок мирового уровня.