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Анчелотти: «Ришарлисон – игрок мирового уровня»

10 февраля 2020, 08:48

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти сравнил форварда «ирисок» Ришарлисона с нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду. Последний играл под руководством Анчелотти в «Реале».

Я получал удовольствие от работы с Роналду, поскольку он был очень профессионален и забивал в каждой игре. Ришарлисон еще не достиг такого уровня, но, я думаю, всем нам в «Эвертоне» нравится, что он с нами, поскольку он действительно игрок мирового уровня.  

Напомним, ранее Анчелотти заявил, что «Эвертон» не намерен продавать Ришарлисона.

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Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
10 февраля в 09:35
Ирискам не просто будет его удержать.
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