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Школа Головина направила в РФС запрос о выплатах за Александра

вчера, 16:26

Директор детской спортивной школы футбола в Осинниках Александр Ильс прокомментировали ситуацию с выплатами школе, которые полагаются в связи с трансфером в «Монако» полузащитника Александра Головина.

Документы пришли в ДЮСШ Осинники в 2018 году. О том, что «Монако» должен выплатить нам какие-то деньги, мы сами, если честно, не знали. Головин в то время занимался у нашего тренера. Город маленький, всех юридических нюансов не знаем. Но зарегистрирован Саша был у нас.

Вчера или позавчера мы направили запрос в РФС о выплатах за Александра Головина. Запрос был оформлен через федерацию футбола Кемеровской области.

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Все комментарии
Сантус
Сантус
вчера в 19:40
Насколько я понимаю история развивалась так....Головин узнал о пункте контракта и вспомнил о родных корнях...)Думаю он дал наколку на ДЮСША клубу.Те написали-мы вам бабулек должны....в школе в шоке-х.расссе.)Вот и начали интересоваться.Вопрос один-бабки уже перевели или могут перевести.Если перевели,то это крысятничество у детей.Даже статью за педофилию можно впаять...)
mangoх12
mangoх12
вчера в 19:22
Заслужили хоть на мячи потратят
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 18:48
решили на халяву денег срубить.пока один потеет и напрягается-другие молча денежку считают
Знаю где трофей
Знаю где трофей
вчера в 17:43
Лучше бы сразу запрос Гинеру отправили, он знает где деньги.
mihaluch
mihaluch
вчера в 17:40
Платить должен Гинер. Он заныкал.
ДСА
ДСА
вчера в 17:23
Придется платить, но не факт что отдадут всё.
kastites
kastites
вчера в 17:12
Москали уже всё пропили
RussianMango
RussianMango
вчера в 17:06
Как они это сделают...оприходованные деньги из кармана кому то отдать..."соболезную" РФС.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 16:52
Заныкали?
Footbolista
Footbolista
вчера в 16:41
Запах денег долетел до Осинников...


VIPded
VIPded
вчера в 16:37
РФС, отдай деньги!!!
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