Школа Головина направила в РФС запрос о выплатах за Александра

Директор детской спортивной школы футбола в Осинниках Александр Ильс прокомментировали ситуацию с выплатами школе, которые полагаются в связи с трансфером в «Монако» полузащитника .

Документы пришли в ДЮСШ Осинники в 2018 году. О том, что «Монако» должен выплатить нам какие-то деньги, мы сами, если честно, не знали. Головин в то время занимался у нашего тренера. Город маленький, всех юридических нюансов не знаем. Но зарегистрирован Саша был у нас.