Клопп: «Чтобы работать в Италии, мне нужно будет знать язык»

Главный тренер «Ливерпуля» в разговоре с Radio Anch’io Sport высказался о возможном продолжении карьеры в Италии.

Я люблю вашу страну, погоду, фантастическую еду. Но, чтобы работать, мне нужно будет знать язык, а мой итальянский не очень хорош. Мне понадобится время, может быть, год, чтобы выучить итальянский, и тогда я смогу подумать об этом, но кто знает… В отпуск я точно сюда приеду, но работать, кто знает…