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Клопп: «Чтобы работать в Италии, мне нужно будет знать язык»

сегодня, 13:36

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в разговоре с Radio Anch’io Sport высказался о возможном продолжении карьеры в Италии.

Я люблю вашу страну, погоду, фантастическую еду. Но, чтобы работать, мне нужно будет знать язык, а мой итальянский не очень хорош. Мне понадобится время, может быть, год, чтобы выучить итальянский, и тогда я смогу подумать об этом, но кто знает… В отпуск я точно сюда приеду, но работать, кто знает…

Отметим, что ранее Клопп высказался о римском «Лацио», одном из претендентов на титул чемпиона Италии в нынешнем сезоне.

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25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 14:51
В юве, из кабинета в кабинет
Lucky luciano
Lucky luciano
сегодня в 14:10
Клоппу пора попробовать себя в серьезной лиге
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 13:45
Юрген, какая на фиг Италия?!? Еще пару лет поработай - порадуй в Ливерпуле, подготовь Стиви Джи на своё место ну и потом можешь ехать греться на солнышке.
Энцо Феррари
Энцо Феррари
сегодня в 13:44
Юрген фантастический мужик!
Я И Блан
Я И Блан
сегодня в 13:41
Можно взять уроки у Анчелотти.
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