Брошенный на растерзание

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сегодня, 15:30

«Соккер.ру» рассказывает о нелёгкой миссии Луиджи Ди Бьяджо.

На бывшего тренера итальянской молодёжки возложена тяжелейшая задача - спасти СПАЛ от вылета из Серии А. Клуб из Феррары после двух сезонов пребывания в элите застрял на дне турнирной таблицы. От спасительного 17 места «бьянкадзурри» отделяют восемь очков. И это с учётом того, что СПАЛ сыграл на матч больше. К вечеру отставание может вырасти.

Вылетать не хочется, а «Спортивное общество искусства и труда» (то, что скрывается за четырьмя буквами СПАЛ ) отчаянно пытается спастись. Дело дошло до замены главного тренера. Леонардо Семпличи был отправлен в отставку, а на его место заступил Луиджи Ди Бьяджо.

Уволить Семпличи было нелегко. В первую очередь в моральном плане. Если бы не Семпличи, то и не было бы трёх сезонов в Серии А. СПАЛ не был замечен в высшем обществе на протяжении 49 лет. Клуб пережил падения, банкротство, смену вывески, возрождение. Однако казалось, что клуб из Феррары вынужден обитать где-то в низинах итальянского футбола. Но нашёлся энергичный президент Вальтер Маттиоли, который привлёк инвесторов и сам выкупил пакет акций. Маттиоли сменил нескольких тренеров, прежде чем остановился на кандидатуре никому неизвестного Леонардо Семпличи. При котором команда ожила. Потом пробилась в Серию В, а оттуда, всего через год, поднялась в элиту. Семнадцатое место, тринадцатое. Можно было потихоньку карабкаться вверх.

Но в текущем сезоне всё не так. После пятого тура «спаллини» сполз в зону вылета, где со временем крепко увяз. И ведь были хорошие матчи. Победы над «Лацио», «Пармой», «Торино», даже над «Аталантой», причём в Бергамо. Но толку мало. Выложившись в одной игре, «бьянкоадзурри» проваливали несколько следующих. Отсюда и катастрофичный для СПАЛа вид турнирной таблицы.

Надо ли говорить, с каким сердцем Маттиоли увольнял Семпличи. Тренера, благодаря которому Феррара увидела сильнейшие команды Италии. Но чудеса закончились. Нужно было выживать. И на стадионе «Паоло Мацца» появился новый шеф.

48-летний Луиджи Ди Бьяджо - личность известная. Фанаты «Лацио» до сих пор склоняют его на все лады, когда их воспитанник появился в красной футболке с волчьей мордой. Правда, прежде чем стать игроком «Ромы» бывший нападающий поиграл в «Монце» и «Фодже», переквалифицировавшись за это время в центральные полузащитники. Всё равно тиффози римских «орлов» склоняли Ди Бьяджо на все лады. В 1998 году Луиджи на какое-то время возненавидела вся Италия. Когда он в серии пенальти засадил мяч в перекладину французских ворот. Французы продолжили поход за Кубком мира, а итальянцы вернулись домой после четвертьфинала.

Но Луиджи довольно быстро вернул к себе расположение болельщиков «Ромы», которые даже простили ему уход в «Интер». Где он в команде Марчелло Липпи оказался более важной фигурой, нежели Роберто Баджо. На чемпионате Европы 2000 Ди Бьяджо был одной из ключевой фигур в команде Дино Дзоффа. Забил шведам, не дрогнул в серии пенальти с голландцами. Но чемпионом не стал. О развязке Евро-2000 «Соккер.ру» рассказывал в отдельном материале. Ди Бьяджо отыграл ещё три сезона в «Интере», потом воссоединился с Баджо в «Брешии», где провёл три сильных сезона. Закончил Луиджи в «Асколи» в возрасте 36 лет.

Став тренером Ди Бьяджо работал с юношеской сборной Италии, потом с молодёжной. Когда первая сборная страны пролетела мимо чемпионата мира 2018 и Джампьеро Вентура покинул борт «голубой эскадры», Луиджи назначили исполняющим обязанности главного тренера. Сначала на два матча - со сборными Аргентины и Англии. От исхода двух товарняков зависело - утвердят ли Ди Бьяджо или нет. Аргентинцам проиграли 0:2, с англичанами сыграли вничью 1:1, а сборная Италии была отдана в распоряжение Роберто Манчини. Видимо, не сдал экзамен.

Прошлым летом, после того как молодые итальянцы потерпели неудачу на чемпионате Европы среди сверстников, Луиджи оставил свой пост. Полгода сидел без дела, а потом впрягся в хомут. Взялся за спасение почти безнадёжного СПАЛа. В первом же матче под руководством нового тренера «бьянкоадзурри» проиграли «Лечче» - одному из конкурентов в борьбе за выживание. Чем только усугубили своё и так незавидное положение. Пока СПАЛ может разве что побороться с «Брешией» за 19-е место.