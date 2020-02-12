Почеттино хочет остаться

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сегодня, 22:00

Раскручиваются вторые части ведущих европейских чемпионатов. И некоторым клубам пора задуматься о смене тренера. «Соккер.ру» - об одном из наиболее привлекательных свободных специалистов.

Когда в ноябре 2019 года Маурисио Почеттино покинул пост главного тренера «Тоттенхэма», для многих это стало большой неожиданностью. Конечно, куда большим сюрпризом затем было назначение Жозе Моуриньо на пост наставника, но это другая история, о которой тоже не раз рассказывалось. Сам уход Почеттино многими воспринимался как большая ошибка, хотя к тому моменту «шпоры» достаточно серьезно отставали от первой четверки. Так что формальные поводы у боссов «Тоттенхэма» были. Но все прекрасно понимали, что эта команда во многом была выстроена им и достигла высот во многом благодаря Почеттино. Так что ожидался больший карт-бланш для аргентинца. Но решение принято, и на рынке свободных тренерских рук оказался специалист, которого еще год назад было трудно представить в свободном статусе, поскольку «Реал» пытался и за деньги выманить Почеттино из «Тоттенхэма», но тогда руководители лондонского клуба были категорически против. Время очень лихо меняет расклады. Чем же сейчас живет 47-летний специалист? Об этом он поговорил с английской прессой.

Это время восстановления, время, чтобы немного подумать о себе, подготовиться к тому, что в футболе всегда может произойти все что угодно. Я готов и жду нового испытания. У меня есть уверенность в том, что следующий вызов будет фантастическим. Я за это время побывал в Аргентине, в Катаре, в Испании, мой помощник тоже следит за новостями. Конечно, мы видим, какие слухи появляются. Все тренеры прекрасно понимают, что слухи – это часть футбольного мира.

Почеттино с гордостью вспоминает проделанную работу. Причем не только в «Тоттенхэме», но и в «Саутгемптоне», где впервые опробовал английский футбол, точнее, это как раз британская игра узнала, что такое стиль Почеттино.

Сейчас на молодых английских тренеров влияет европейская футбольная школа. А раньше английский футбол был закрыт. И все же европейские тренеры смогли оказать влияние. Люди в Англии стали более открытыми и способы воспринимать новый вид футбола. Когда я впервые пришел в «Саутгемптон», футболисты мне сказали, что нужно играть длинными мячами, использовать крайних защитников и прессинг. Подход всегда был таким. Изменить этот менталитет было непросто. Но теперь вы видите другой стиль в Англии. И это делает Премьер-Лигу лучшей в мире. Конечно, я горжусь тем, что сделал в «Тоттенхэме». Оцениваю только положительно время, проведенное там. Я взял на себя ответственность в ключевой момент для клуба. Тогда это казалось страшным. Мы строили новый стадион, играли на чужой арене. Было сложно применять новые идеи, новую философию. Но я горжусь тем, что вывел «Тоттенхэм» на новый уровень. Играть в Лиге чемпионов три или четыре сезона, финишировать много раз выше «Арсенала» - это большие достижения для нас. Новый уровень клуба – это даже ценнее титулов.

Разумеется, все это лирика, и всем очень интересно, где продолжит карьеру Почеттино, который создал для всех благоприятное впечатление о себе, о своей манере работы. Если верить испанским СМИ , то уже в этом сезоне он мог найти себе новую команду. «Барселона» делала якобы предложение Почеттино, однако Маурисио ответил отказом. В это легко поверить. Причем не только потому, что Почеттино связан с «Эспаньолом» и обещал, что никогда не возглавит «Барселону». Уже и не такие обещания срывались, пусть и не в его исполнении. Скорее даже дело в том, как руководство «Барселоны» повело себя в этой ситуации, плюнув в лицо Эрнесто Вальверде и устроив показательные переговоры с Хави и другими кандидатами без видимых на то причин в образе результатов, например. Теперь пожинают плоды в виде трудностей с новым тренером. Назывался вариант и с «Реалом». Для Почеттино было бы более чем заманчиво, однако в Мадриде ждут результата, который покажет Зинедин Зидан. Пока у «Реала» нет повода расставаться с французом, при котором игра «сливочных» не блистает, но все же дает эффект. В какой-то момент «Реал» видел Почеттино как идеального кандидата, но теперь вряд ли все так однозначно. И тут выкатывается еще один крайне интересный вариант. Причем намекнул на него сам Почеттино все в том же интервью:

Если честно, я бы хотел работать в Премьер-Лиге. Это будет сложно, я знаю. И сейчас нужно просто подождать. А если придется играть в другой европейской стране, что же, мы будем скучать по Англии.

Не успели английские журналисты и эксперты обсудить, какой же клуб будет соответствовать уровню, амбициям и стремлениям Почеттино, как появились и другие намеки. От журналистов не ускользнуло появление Почеттино на матче Чемпионшипа между «Брентфордом» и «Лидсом», причем туда пришел не один, а в сопровождении помощника исполнительного директора «Манчестер Юнайтед» Эда Вудворда Нила Эштона, который возглавляет отдел по связям с общественностью.

Poch is currently with Neil Ashton at the Leeds - Brentford game.



Neil Ashton is Ed Woodward’s newly hired PR man in whom recently left 'The Sun' to work for Man United.



Also worth noting, Pochettino may also be there to see good friend Marcelo Bielsa. pic.twitter.com/SzWLujooD2 — The Spurs Web ⚪️ (@thespursweb) February 11, 2020