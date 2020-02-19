ГлавнаяНовости

Райола намекнул, что ведёт переговоры о продлении контракта Погба с МЮ

сегодня, 15:44

Футбольный агент Мино Райола, который представляет интересы полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, намекнул, что ведет переговоры с клубом о продлении контракта. 

Хочет ли Погба покинуть «Юнайтед»? Нет. Сейчас он является игроком МЮ и имеет действующий контракт. Да, есть трансферный рынок, всякое может произойти. Но мы не фокусируемся на этом. Люди слышат только то, что хотят услышать, а я не собираюсь делать путаницу. Я повторяю: Погба является игроком «Манчестер Юнайтед», он уважает свой контракт. Все обеспокоены, что Погба уйдет. Но только не я. Может быть, в данный момент между мной и клубом идут переговоры о продлении контракта?

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
ОфициальноЗащитник «Вест Хэма» Рид перебрался в МЛС
15 февраля Комментарии2
ОфициальноИзраильский клуб арендовал полузащитника «Крыльев Советов»
06 февраля Комментарии6
ОфициальноКлуб из МЛС арендовал у «Брайтона» Локадию
04 февраля Комментарии4
ОфициальноПас сменил «Болонью» на «Лечче»
01 февраля Комментарии1
Официально«Фиорентина» арендовала полузащитника «Дженоа» Агудело
01 февраля ФотоКомментарии0
Официально«Кальяри» арендовал у СПАЛа форварда Палоски
01 февраля ФотоКомментарии3
Обсудить
Все комментарии
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан
сегодня в 15:52
Если продлит это будет шикарной новостью
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100