Райола намекнул, что ведёт переговоры о продлении контракта Погба с МЮ

Футбольный агент Мино Райола, который представляет интересы полузащитника «Манчестер Юнайтед» , намекнул, что ведет переговоры с клубом о продлении контракта.

Хочет ли Погба покинуть «Юнайтед»? Нет. Сейчас он является игроком МЮ и имеет действующий контракт. Да, есть трансферный рынок, всякое может произойти. Но мы не фокусируемся на этом. Люди слышат только то, что хотят услышать, а я не собираюсь делать путаницу. Я повторяю: Погба является игроком «Манчестер Юнайтед», он уважает свой контракт. Все обеспокоены, что Погба уйдет. Но только не я. Может быть, в данный момент между мной и клубом идут переговоры о продлении контракта?