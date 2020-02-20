«Краснодар» проиграл «Малаге» в товарищеском матче

«Краснодар» уступил испанской «Малаге» в товарищеском матче.
«Малага» - «Краснодар» 1:0 (1:0)
Гол: Бенхемасса 16
Нереализованный пенальти: Фернандеш 30 (вратарь)
Напомним, что ранее ЦСКА обыграл «Картахену» в товарищеской встрече.
«Краснодар» уступил испанской «Малаге» в товарищеском матче.
«Малага» - «Краснодар» 1:0 (1:0)
Гол: Бенхемасса 16
Нереализованный пенальти: Фернандеш 30 (вратарь)
Напомним, что ранее ЦСКА обыграл «Картахену» в товарищеской встрече.
Теперь в CAS побежит жаловаться...на вратаря Малаги...
Теперь в CAS побежит жаловаться...на вратаря Малаги...