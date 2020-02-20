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«Краснодар» проиграл «Малаге» в товарищеском матче

сегодня, 15:53
МалагаЛоготип футбольный клуб Малага1 : 0Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

«Краснодар» уступил испанской «Малаге» в товарищеском матче.

«Малага»​ - «Краснодар» 1:0 (1:0)
Гол: Бенхемасса 16

Нереализованный пенальти: Фернандеш 30 (вратарь)

Напомним, что ранее ЦСКА обыграл «Картахену» в товарищеской встрече.

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Kэrroll
Kэrroll
сегодня в 16:16
Закономерно.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 15:59
Не готов Краснодар к весенней части чемпионата.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 15:57
Фернандеш пенальти не забил....
Теперь в CAS побежит жаловаться...на вратаря Малаги...
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