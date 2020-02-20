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Рондон: «Был близок к переходу в МЮ»

сегодня, 21:22

Нападающий «Далянь Ифан» Саломон Рондон заявил, что в зимнее трансферное окно был близок к переходу в «Манчестер Юнайтед»:

Это не от меня зависело. Даже тот факт, что меня связывали с МЮ, уже говорит о многом. Они посчитали, что я был успешен в АПЛ. «Юнайтед» начал переговоры с моим агентом, а я просто ждал решения по телефону. Затем увидел, что они подписали Игало. Думаю, что я был достаточно близок к переходу в «Ман Юнайтед».

У меня нет разочарования, это просто футбол. МЮ принял решение, что Игало более подходящий вариант для них. Рад за него. Я концентрируюсь на «Далянь Ифан», а потом посмотрим. В футболе ты никогда не знаешь, что произойдет в будущем.

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Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
сегодня в 21:46
Не заболей там !
Doktor S
Doktor S
сегодня в 21:39
Удачи Рондону!
MaxRnD
MaxRnD
сегодня в 21:33
Хороший нап
STVA 1
STVA 1
сегодня в 21:32
Мечты, мечты...
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