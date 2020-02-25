Париматч: «Бавария» и «Манчестер Сити» пройдут в ¼ финала Лиги Чемпионов

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сегодня, 16:11

25-26 февраля пройдут первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов – традиционно одной из самых захватывающих стадий турнира. Во вторник «Челси» примет «Баварию», а «Наполи» сыграет с «Барселоной». На следующий день «Реал» встретится с «Манчестер Сити»», а «Лион» на своем поле попробует остановить «Ювентус». Аналитики букмекерской компании Parimatch предлагают широкие линии на каждый матч самого престижного клубного турнира Европы.

В частности, «Бавария» видится букмекерам фаворитом в противостоянии с «Челси». Проход немцев в следующий раунд оценивается коэффициентом 1.25, англичан – 4.23. В паре «Наполи» и «Барселоны» предпочтения аналитиков на стороне команды Кике Сетьена: шансы на проход испанцев составляют 1.28, команды Дженнаро Гаттузо – 3.90.

В главном противостоянии среды между «Реалом» и «Манчестер Сити»» аналитики Parimatch считают фаворитами англичан. Вероятность триумфа команды Гвардиолы на этой стадии составляет 1.53. Шансы на успех команды Зинедина Зидана чуть ниже – 2.60. Безоговорочным андердогом является «Лион», шансы которого пройти «Ювентус» оцениваются в 6.10. Успех «Старой синьоры» же в 1/8 финала видится букмекерам вопросом практически решенным, вероятность этого события составляет 1.15.

Стоит отметить, что наибольшие шансы выиграть турнир, по оценкам Parimatch, имеет «Манчестер Сити». Сделать ставку на чемпионство этой команды можно с коэффициентом 5.00.