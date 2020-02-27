МЮ летом может продать Де Хеа

Руководство «Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с продажей голкипера Давида Де Хеа грядущим летом.
Англичане могут пойти на такой шаг для того, чтобы получить дополнительные средства на укрепление своего состава. Напомним, что контракт 29-летнего испанца с клубом действует до лета 2023 года.
Вангую следующую ситуацию - Ромеро уходит , Хендерсон возвращается , сажает Давида на лавку , и тот уходит из Юнайтед !
Вангую следующую ситуацию - Ромеро уходит , Хендерсон возвращается , сажает Давида на лавку , и тот уходит из Юнайтед !