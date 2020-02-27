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МЮ летом может продать Де Хеа

сегодня, 10:49

Руководство «Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с продажей голкипера Давида Де Хеа грядущим летом.

Англичане могут пойти на такой шаг для того, чтобы получить дополнительные средства на укрепление своего состава. Напомним, что контракт 29-летнего испанца с клубом действует до лета 2023 года.

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Все комментарии
h8you
h8you
сегодня в 11:48
кому он нужен
Виссарионович
Виссарионович ответил Виталик ManUtd Rus
сегодня в 11:09
Тогда надо возвращать.
Red_team
Red_team ответил Виссарионович
сегодня в 11:08
😁😁😁кто же станет в ворота? МЮ решили вообще без качественных игроков оставить
У МЮ аж 3 крутейших кипера, любого из которых без опаски можно ставить в основу: ДДХ, Ромеро и великолепный молодой Хендерсон, который в свои 22 года в составе Шеффилда уже - один из лучших киперов АПЛ, так что с этой позицией у МЮ как раз нет проблем как ни у кого другого
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus ответил Виссарионович
сегодня в 11:02
😁😁😁кто же станет в ворота? МЮ решили вообще без качественных игроков оставить
У МЮ есть свой воспитанник Дин Хендерсон , играет в аренде за Шефилд , очень крутой и качественный вратарь , один из лучших в АПЛ на данный момент
Виссарионович
Виссарионович
сегодня в 10:59
😁😁😁кто же станет в ворота? МЮ решили вообще без качественных игроков оставить
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus ответил Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 10:58
Скорее все же придется отпустить Хендерсона, момент для продажи Де Хеа упущен.
Хендерсон будущий основной кипер МЮ на долгие годы , возможно , уже с лета .
Вангую следующую ситуацию - Ромеро уходит , Хендерсон возвращается , сажает Давида на лавку , и тот уходит из Юнайтед !
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 10:52
Скорее все же придется отпустить Хендерсона, момент для продажи Де Хеа упущен.
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