МЮ летом может продать Де Хеа

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сегодня, 10:49

Руководство «Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с продажей голкипера грядущим летом.

Англичане могут пойти на такой шаг для того, чтобы получить дополнительные средства на укрепление своего состава. Напомним, что контракт 29-летнего испанца с клубом действует до лета 2023 года.