ГлавнаяНовости

Сестра Мхитаряна: «Посоветовала бы брату подумать, если позвонит „Зенит“»

02 марта 2020, 15:53

Моника Мхитарян, сестра полузащитника «Ромы» Генриха Мхитаряна, порассуждала о возможном переходе брата в «Зенит» и рассказала о начале сотрудничества с агентом Мино Райолой.

Что посоветовала бы Генриху, если летом ему позвонит «Зенит»? Подумать. Мы Россию любим. Мы на четверть русские. В жизни нельзя закрывать двери ничему.

Мино Райола? Всё началось, когда брат стал лучшим бомбардиром УПЛ. Начались вмешательства разных людей. Начали предлагать клубам без нашего ведома направо и налево. Я позвонила брату: «Так продолжаться не может. Тебе нужен агент». Сказала, что слышала про такого парня, как Мино Райола. Для него невозможных трансферов не существует. Он мне ответил: «Почему вы выбрали меня? Я не работаю со всеми». Мы встретились в Милане. Сказал, что всё знает о моём брате. Он интересовался у самых сильных спортивных директоров европейских клубов и был заинтересован в работе с братом. У него голова работает в два раза быстрее, чем у других. Приглашали его в Армению. Обещал, что приедет в гости. Был на свадьбе брата. Обычно он не ходит. Сделал исключение для Генриха.

Ранее главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека заявил, что клуб хочет выкупить Генриха у «Арсенала».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Хавбек «Гэлакси»: «Было очень неприятно играть с Ибрагимовичем»
Сегодня, 03:27 Комментарии0
Гатти: «Месси должен играть лучше. Он ходит пешком по полю»
Сегодня, 02:07 Комментарии2
Ауар: «Горжусь, что слухи связывают меня с „Ювентусом“»
Вчера, 23:01 Комментарии1
Минамино: «До сих пор учусь понимать команду, но ненавижу ждать»
Вчера, 22:03 Комментарии3
Лэмпард: «Есть вещи важнее коронавируса, он не влияет на нашу подготовку»
Вчера, 21:27 Комментарии2
Сетьен: «Меня не волнует, что Месси стал меньше забивать»
Вчера, 21:13 Комментарии23
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Albasin
Albasin ответил galem72
03 марта в 01:37
Мы любим Россию? Очень хорошо, но невское не олицетворяет Россию! Пусть любят Россию без лицемерия и без денег газоконденсата.
А у вас в Конотопе тоже любят Россию?
galem72
galem72
02 марта в 21:56
    Шишанутый
    Шишанутый
    02 марта в 19:04
    Ясно. Сестра хочет шальных денег.
    nubom
    nubom ответил marvel777
    02 марта в 18:39
    я думаю скоро там все закончится с этой эпидемией
    Ну хорошо, можно и в Китай...
    marvel777
    marvel777 ответил nubom
    02 марта в 18:36
    ...за что так?...
    я думаю скоро там все закончится с этой эпидемией
    nubom
    nubom ответил marvel777
    02 марта в 18:27
    можно и в Китай
    ...за что так?...
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    02 марта в 18:27, ред.
    Я бы наоборот...посоветовал бы даже не думать...в январе уж 31 год исполнился...
    Подписываться года на 2 и не париться....
    marvel777
    marvel777 ответил nubom
    02 марта в 18:25
    Вот, после этого, и в Зенит - на якорь!
    можно и в Китай
    nubom
    nubom ответил marvel777
    02 марта в 18:22, ред.
    Райола его еще пару лет по нормальным клубам покатает
    Вот, после этого, и в Зенит - на якорь!
    112910415
    112910415
    02 марта в 18:12
    кто постарше, помнит МММ : вкладываешь деньги под обещание супер-дивидендов, и ничего не получаешь на выходе !
    Маркизио, Малком,Мхитарян.
    никаких намёков, просто совпадение !
    Сергей Эпоха
    Сергей Эпоха
    02 марта в 16:40
    Ну теперь только Мхитаряна не хватает, сначала Малкома купили нахрена то, теперь будет армянин у них либо на лавке либо в лазарете, хорошо когда много денег
    beefs
    beefs
    02 марта в 16:33
    А вдруг???
    dzvinka
    dzvinka
    02 марта в 16:31
    само собой, на пенсию в РПЛ в мешок потолще - самый сахар.
    ДСА
    ДСА
    02 марта в 16:15
    Умная сестра.
    marvel777
    marvel777
    02 марта в 16:10
    Райола его еще пару лет по нормальным клубам покатает
    Footbolista
    Footbolista
    02 марта в 16:01, ред.
    Армяне только в Спартак...велком...ждем)...
    Байкал-38
    Байкал-38
    02 марта в 15:56
    Мхитаряну уже 31 год, пора уже и о хорошей пенсии подумать, Зенит ждёт!!!
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100