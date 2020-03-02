Сестра Мхитаряна: «Посоветовала бы брату подумать, если позвонит „Зенит“»

Моника Мхитарян, сестра полузащитника «Ромы» Генриха Мхитаряна, порассуждала о возможном переходе брата в «Зенит» и рассказала о начале сотрудничества с агентом Мино Райолой.

Что посоветовала бы Генриху, если летом ему позвонит «Зенит»? Подумать. Мы Россию любим. Мы на четверть русские. В жизни нельзя закрывать двери ничему.