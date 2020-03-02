ГлавнаяНовости

Артета: «Хотим сохранять традиции и взять Кубок, но будет очень тяжело»

02 марта 2020, 15:22
ПортсмутЛоготип футбольный клуб Портсмут0 : 2Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился ожиданиями от матча против «Портсмута» в 5-м раунде Кубка Англии.

Этот трофей особенный. Это, наверное, один из самых приятных матчей и дней сезона, когда вы играете в последний день сезона в Англии, на «Уэмбли», хорошая погода и невероятная атмосфера. И вы знаете, что этот трофей был очень тесно связан с нашей историей. Поэтому мы хотим продолжать традиции, зная, что в понедельник вечером в Портсмуте будет трудно.

«Портсмут» — очень стойкая команда, они предпочитают очень цепкий и жесткий футбол, будет очень сложный поединок.

Ранее ожиданиями от матча поделился наставник «Портсмута» Кенни Джакетт

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Хавбек «Гэлакси»: «Было очень неприятно играть с Ибрагимовичем»
Сегодня, 03:27 Комментарии0
Гатти: «Месси должен играть лучше. Он ходит пешком по полю»
Сегодня, 02:07 Комментарии2
Ауар: «Горжусь, что слухи связывают меня с „Ювентусом“»
Вчера, 23:01 Комментарии1
Минамино: «До сих пор учусь понимать команду, но ненавижу ждать»
Вчера, 22:03 Комментарии3
Лэмпард: «Есть вещи важнее коронавируса, он не влияет на нашу подготовку»
Вчера, 21:27 Комментарии2
Сетьен: «Меня не волнует, что Месси стал меньше забивать»
Вчера, 21:13 Комментарии23
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100