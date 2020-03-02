Артета: «Хотим сохранять традиции и взять Кубок, но будет очень тяжело»

Главный тренер «Арсенала» поделился ожиданиями от матча против «Портсмута» в 5-м раунде Кубка Англии.

Этот трофей особенный. Это, наверное, один из самых приятных матчей и дней сезона, когда вы играете в последний день сезона в Англии, на «Уэмбли», хорошая погода и невероятная атмосфера. И вы знаете, что этот трофей был очень тесно связан с нашей историей. Поэтому мы хотим продолжать традиции, зная, что в понедельник вечером в Портсмуте будет трудно.

«Портсмут» — очень стойкая команда, они предпочитают очень цепкий и жесткий футбол, будет очень сложный поединок.