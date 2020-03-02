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Зинченко: «Кто-то сказал, что Кубок Лиги нужно переименовать в Кубок Браво»

02 марта 2020, 15:39
Астон ВиллаЛоготип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)1 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Украинский защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко высоко отозвался об игре голкипера Клаудио Браво в финале Кубка английской Лиги с «Астон Виллой» (2:1).

После победы в раздевалке кто-то сказал, что Кубок Лиги нужно переименовать в Кубок Клаудио Браво. Он снова спас нашу команду. Все говорили о нем после игры.

Матч был большой битвой. «Вилла» была очень хорошо организована в обороне, нам было нелегко, все это понимают. Это был финал Кубка. Это невероятное чувство — снова выиграть трофей, играть на этом стадионе. Мы сделали это снова, уже три раза подряд, и для нас важно выигрывать каждый титул.

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la-respect0
la-respect0
02 марта в 17:48
Но ЛЧ в очередной раз уйдет другой тиме ;)
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