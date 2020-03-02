Гатти: «Месси выглядит как экс-футболист, игроки „Барсы“ — как цыплята»

Бывший вратарь сборной Аргентины Уго Гатти поделился мнением об игре форварда «Барселоны» в Эль Класико:

Месси является лучшим футболистом мира, но его не видно в больших матчах. У него грустное лицо, и он не заряжает своих партнеров по команде.

Лионель выглядит как экс-игрок. Футболисты «Барселоны» выглядели во встрече с «Реалом» как цыплята.