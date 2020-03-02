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Гатти: «Месси выглядит как экс-футболист, игроки „Барсы“ — как цыплята»

02 марта 2020, 15:35
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 0Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Бывший вратарь сборной Аргентины Уго Гатти поделился мнением об игре форварда «Барселоны» Лионеля Месси в Эль Класико:

Месси является лучшим футболистом мира, но его не видно в больших матчах. У него грустное лицо, и он не заряжает своих партнеров по команде.

Лионель выглядит как экс-игрок. Футболисты «Барселоны» выглядели во встрече с «Реалом» как цыплята.

Ранее экс-футболист сборной России Александр Мостовой высказался о Месси.

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Шишанутый
Шишанутый
02 марта в 19:06, ред.
Хорошо сказал Гатти кроме фразы про лучшего футболиста мира. А все остальное правда. Но лучшим назвал видимо потому что земляк.
ЮЗИК
ЮЗИК
02 марта в 18:29
Правильно сказал
League1
League1
02 марта в 18:01
Это как можно называть лучшим футболистом мира человека, которого не видно в больших матчах? Это очередная сама наглая ложь, как и все эти гномские липовые награды. Соматропиновый вообще ничто сам по себе, но как его пиарят, просто ужас!
Don trambon
Don trambon
02 марта в 16:09
Этот Гатти головой мячи отбивал ибо почему такой дурач0к?)

Один из показателей что футболист лучший - это уверенная игра в больших матчах, а гатти говорит что он там дно(так и есть).
А месси это гроза ланегасов и т.д. стыдно за месси и гатти и других неадекватов кто верит в то что месси лучший(
Gelious
Gelious
02 марта в 15:55
Так с чего он лучший футболист мира тогда, если, как ты говоришь, в больших матчах пропадает?
cska minus
cska minus
02 марта в 15:54
По крайне мере за такое поражение не стыдно. Ну проиграли и что? Даже, казалось бы, непобедимый Ливерпуль проиграл. А Барса проиграла Реалу. Все так недооценивают Реал, когда критикуют вчерашний матч...
Leha-ha50
Leha-ha50
02 марта в 15:53
Каков состав , такова и игра. На большее Барса не тянет. Нужны срочные вливания. Месси не может один за всю команду отдуваться.
Стеллс
Стеллс
02 марта в 15:40
Из одной крайности в другую.То богом его называют,то цыплёнком,а он просто человек.Барса показала то,на что она сейчас способна- один тайм нормальной игры,дальше проблемы.При Вальверде она бы рассыпалась в первом тайме.
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