Гатти: «Месси выглядит как экс-футболист, игроки „Барсы“ — как цыплята»

Бывший вратарь сборной Аргентины Уго Гатти поделился мнением об игре форварда «Барселоны» Лионеля Месси в Эль Класико:
Месси является лучшим футболистом мира, но его не видно в больших матчах. У него грустное лицо, и он не заряжает своих партнеров по команде.
Лионель выглядит как экс-игрок. Футболисты «Барселоны» выглядели во встрече с «Реалом» как цыплята.
Ранее экс-футболист сборной России Александр Мостовой высказался о Месси.
Один из показателей что футболист лучший - это уверенная игра в больших матчах, а гатти говорит что он там дно(так и есть).
А месси это гроза ланегасов и т.д. стыдно за месси и гатти и других неадекватов кто верит в то что месси лучший(
Один из показателей что футболист лучший - это уверенная игра в больших матчах, а гатти говорит что он там дно(так и есть).
А месси это гроза ланегасов и т.д. стыдно за месси и гатти и других неадекватов кто верит в то что месси лучший(