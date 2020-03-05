Сорокин уверен, что инциденты с фанатами в России не окажут влияния на Евро

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05 марта 2020, 13:12

Генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин заявил, что инциденты с болельщиками в чемпионате России по футболу не скажутся на организации чемпионата Европы.

Перед матчем 20-го тура РПЛ между «Динамо» и «Спартаком» произошли столкновения с участием фанатов обеих команд. Также конфликты происходили в Санкт-Петербурге в день игры «Зенит» — «Локомотив».