Грушевский: «Перед матчем Тедеско проигнорировал рукопожатие с Ганчаренко»

Российский эстрадный артист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский прокомментировал конфликт между главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско и наставником «армейцев» Виктором Ганчаренко. Напомним, что накануне после четвертьфинального матча Кубка России Ганчаренко отказался пожать руку Тедеско и оттолкнул главного тренера «красно-белых».
Знаю, что перед матчем Тедеско проигнорировал желание обменяться рукопожатием с Ганчаренко. По-моему, этот эпизод не стоит такой огласки. Когда будет в апреле матч на стадионе ЦСКА, то они спокойно пожмут друг другу руки, и эта история вряд ли получит продолжение. Не может быть принципиальной вражды между Тедеско и Ганчаренко. Но согласитесь, что странно, когда на тебя сзади налетает человек с предложением пожать руку. Вот странно. Я бы тоже удивился. Есть детская игра, когда закрывают глаза, и ты должен угадать – кто это. В такую игру сыграл Тедеско и не был принят на ура.
и правда! вот странность! тренер соперника после игры решил обменяться рукопожатиями! никогда такого не было!
"сзади налетает"
прям сзади-сзади?! к чему так врать-то откровенно? если в таком простейшем месте налгал, то и про рукопожатие до игры на 99% сам выдумал
и правда! вот странность! тренер соперника после игры решил обменяться рукопожатиями! никогда такого не было!
"сзади налетает"
прям сзади-сзади?! к чему так врать-то откровенно? если в таком простейшем месте налгал, то и про рукопожатие до игры на 99% сам выдумал
А что должен был делать Ганчаренко? Побежать к Тедеско, чтобы они ударились друг от друга грудью, а потом отбили пятюню? А потом Тедеско, наверное, должен был триумфально унести Ганчаренко в раздевалку. Но с такой подачей любой тренер бы отказал Тедеско в рукопожатии. Надо было просто идти к нему спокойно. Но Тедеско немножко сошёл с ума от счастья и бежал к сопернику со спринтерской скоростью. А если бы Тедеско подошёл к Ганчаренко спокойно, то главный тренер ЦСКА пожал бы руку немцу и спокойно ушёл в раздевалку. (Созин)
А что должен был делать Ганчаренко? Побежать к Тедеско, чтобы они ударились друг от друга грудью, а потом отбили пятюню? А потом Тедеско, наверное, должен был триумфально унести Ганчаренко в раздевалку. Но с такой подачей любой тренер бы отказал Тедеско в рукопожатии. Надо было просто идти к нему спокойно. Но Тедеско немножко сошёл с ума от счастья и бежал к сопернику со спринтерской скоростью. А если бы Тедеско подошёл к Ганчаренко спокойно, то главный тренер ЦСКА пожал бы руку немцу и спокойно ушёл в раздевалку. (Созин)
Дешевые выдуманные отмазки.
Дешевые выдуманные отмазки.
Развелось юмористов...
Развелось юмористов...
По свински поступил, особенно
После матча.
По свински поступил, особенно
После матча.