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Грушевский: «Перед матчем Тедеско проигнорировал рукопожатие с Ганчаренко»

05 марта 2020, 15:12
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗакончился в доп. время

Российский эстрадный артист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский прокомментировал конфликт между главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско и наставником «армейцев» Виктором Ганчаренко. Напомним, что накануне после четвертьфинального матча Кубка России Ганчаренко отказался пожать руку Тедеско и оттолкнул главного тренера «красно-белых».

Знаю, что перед матчем Тедеско проигнорировал желание обменяться рукопожатием с Ганчаренко. По-моему, этот эпизод не стоит такой огласки. Когда будет в апреле матч на стадионе ЦСКА, то они спокойно пожмут друг другу руки, и эта история вряд ли получит продолжение. Не может быть принципиальной вражды между Тедеско и Ганчаренко. Но согласитесь, что странно, когда на тебя сзади налетает человек с предложением пожать руку. Вот странно. Я бы тоже удивился. Есть детская игра, когда закрывают глаза, и ты должен угадать – кто это. В такую игру сыграл Тедеско и не был принят на ура.  

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Все комментарии
Сов Армия
Сов Армия ответил makkie
вчера в 00:26
Ну и где доказательства, знает он... Развелось юмористов...
Так же как и неудавшихся кулинарных артистов, сочиняющих бредовые песенки
dino-hsv
dino-hsv
05 марта в 20:31
"Но согласитесь, что странно, когда на тебя сзади налетает человек с предложением пожать руку"
и правда! вот странность! тренер соперника после игры решил обменяться рукопожатиями! никогда такого не было!

"сзади налетает"
прям сзади-сзади?! к чему так врать-то откровенно? если в таком простейшем месте налгал, то и про рукопожатие до игры на 99% сам выдумал
ЮЗИК
ЮЗИК
05 марта в 20:00
Оба хороши
RIR68
RIR68 ответил Алексей Коротеев
05 марта в 19:44
А на видео Ганчаренко движением руки сразу дал понять Тедеско , чтобы тот не подходил ? И все это видели , кроме Грушевского ! Ну да проехали !
все видели, включая Тедеску. какого хрена он набросился сзади со своими обнимашками? тарасне средь нас не место!!!
Garrincha58
Garrincha58
05 марта в 19:19
кто ещё не высказался об этом всемирном инциденте скоро в Кремле дадут отценку
oFANATo
oFANATo
05 марта в 19:07, ред.
Да ужж....некрасиво поступил Тедеско.

А что должен был делать Ганчаренко? Побежать к Тедеско, чтобы они ударились друг от друга грудью, а потом отбили пятюню? А потом Тедеско, наверное, должен был триумфально унести Ганчаренко в раздевалку. Но с такой подачей любой тренер бы отказал Тедеско в рукопожатии. Надо было просто идти к нему спокойно. Но Тедеско немножко сошёл с ума от счастья и бежал к сопернику со спринтерской скоростью. А если бы Тедеско подошёл к Ганчаренко спокойно, то главный тренер ЦСКА пожал бы руку немцу и спокойно ушёл в раздевалку. (Созин)
112910415
112910415
05 марта в 18:09
грустный фантазёр Грушевский ..
Charismatic
Charismatic ответил Алексей Коротеев
05 марта в 17:57
А на видео Ганчаренко движением руки сразу дал понять Тедеско , чтобы тот не подходил ? И все это видели , кроме Грушевского ! Ну да проехали !
Просто Грушевский спиной смотрел видео)
за
за
05 марта в 17:31
Что тогда Ганчаренко об этом молчит??
Дешевые выдуманные отмазки.
морозз
морозз
05 марта в 17:29
Можно ещё написать, что перед матчем Тедеско не поцеловал Ганчаренко и тот обиделся и отомстил...бумага всё стерпит!
beefs
beefs
05 марта в 16:54
Мутная история...
mat73
mat73
05 марта в 16:45
Блин, эта история как говорится выеденного яйца не стоит, а из этого такую величину раздувают!...
makkie
makkie
05 марта в 16:29
Ну и где доказательства, знает он...
Развелось юмористов...
RussianMango
RussianMango
05 марта в 16:00
Грушевский работает у Ганчара правой рукой...или левой? Откуда такие познания? И про детскую игру приплел...бульбаш видел, что немец к нему идет.
Принц тарасовский
Принц тарасовский
05 марта в 15:58
Жиды развалят ЦСКА до основания.
GGGringOOO
GGGringOOO
05 марта в 15:56
Ну он не пожал руку (если это было, хотя странно что раньше об этом никто не говорил) пусть бы Гончар был выше этого и пожал после матча. А то выглядел как истеричка.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
05 марта в 15:55
А на видео Ганчаренко движением руки сразу дал понять Тедеско , чтобы тот не подходил ? И все это видели , кроме Грушевского ! Ну да проехали !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
05 марта в 15:52
Пошли дешёвые отмазки от всех подряд. А по сути - оба хамоватые челсы...
nik9373
nik9373 ответил Kosmos58
05 марта в 15:39
Налетел сзади, чтоб пожать руку? Оригинально! немцы пляшут ...
Гончаренко сразу повернулся спиной и выставил вперёд руку.Видео как грязи,может посмотришь?
Великолепный
Великолепный
05 марта в 15:24
Перед игрой Тедеско проигнорировал рукопожатие с Ганчаренко.
По свински поступил, особенно
После матча.
ДСА
ДСА
05 марта в 15:23
Всё перевернулось, крайний Тедеско?
Footbolista
Footbolista
05 марта в 15:20
Груши явно были не свежие...
oFANATo
oFANATo
05 марта в 15:16
Тедеско вообще выглядит неадеквашкой.
Kosmos58
Kosmos58
05 марта в 15:15
Налетел сзади, чтоб пожать руку? Оригинально! немцы пляшут ...
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