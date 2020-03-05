Грушевский: «Перед матчем Тедеско проигнорировал рукопожатие с Ганчаренко»

Российский эстрадный артист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский прокомментировал конфликт между главным тренером «Спартака» и наставником «армейцев» . Напомним, что накануне после четвертьфинального матча Кубка России Ганчаренко отказался пожать руку Тедеско и оттолкнул главного тренера «красно-белых».

Знаю, что перед матчем Тедеско проигнорировал желание обменяться рукопожатием с Ганчаренко. По-моему, этот эпизод не стоит такой огласки. Когда будет в апреле матч на стадионе ЦСКА , то они спокойно пожмут друг другу руки, и эта история вряд ли получит продолжение. Не может быть принципиальной вражды между Тедеско и Ганчаренко. Но согласитесь, что странно, когда на тебя сзади налетает человек с предложением пожать руку. Вот странно. Я бы тоже удивился. Есть детская игра, когда закрывают глаза, и ты должен угадать – кто это. В такую игру сыграл Тедеско и не был принят на ура.