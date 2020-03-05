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Грушевский: «„Спартак“ выиграл заслуженно, и говорить стоит об этом»

05 марта 2020, 13:31
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗакончился в доп. время

Известный болельщик ЦСКА Михаил Грушевский прокомментировал поражение армейцев от «Спартака» (2:3) в четвертьфинале Кубка России.

Ситуация в конце матча выглядела странно со стороны Тедеско. На мой взгляд, похлопать по плечу человека, мол, вот тебе моя рука и забудем негатив, — это допустимо. Прыжок… Такое ощущение, что Тедеско продолжил праздновать гол, как когда он полетел в кучу игроков. Поразили детские эмоции тренера соперника, но не мое конское дело залезать на «спартаковскую» территорию. Это выглядело наивно. Поведение Тедеско было похоже на провокацию. Не знаю, как поступил бы на месте Ганчаренко, но можно понять его нежелание участвовать в чужом празднике. Было бы странно, если бы он распахнул объятия. У Виктора Михайловича были негативные эмоции, и такой прыжок не умилил его. На мой взгляд, надо оставить эту ситуацию двум джентльменам. Думаю, в рамках чемпионата они обменяются формальными рукопожатиями и тема будет закрыта.

Вчера было много куда более интересных вещей, чем прыжки Тедеско и невежливый отказ Ганчаренко. «Спартак» выиграл заслуженно, и говорить стоит об этом. Уверен, что апрельский матч будет иметь куда большее значение для нас и меньшее — для «Спартака». У них антракт в чемпионате России, остался только момент престижа. Сконцентрируются на Кубке, но в Питере, думаю, они не справятся и появится новая грустная песня в исполнении Назарова.

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Все комментарии
bankirr
bankirr
05 марта в 16:57
Грушевский у ЦСКА как Назаров у спартака.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Stiv28
05 марта в 16:04
Всю игру бездумно бегали по полю и те, и другие, а ору на всю округу.
Заметь ! Но как бегали ...! )))
Великолепный
Великолепный ответил cska minus
05 марта в 15:26
Перед игрой Тедеско проигнорировал рукопожатие с Ганчаренко.
По свински поступил, особенно
После матча.
itujan
itujan
05 марта в 14:55
Это ЦСКА заслуженно проиграл.
makkie
makkie ответил cska vperiod
05 марта в 14:51
Согласен с Михаилом, но удивительно то, что федун походу никакого чемоданчика не заносил в этот раз, возможно он бережёт для последних туров, чтобы спастись от пердива.
Зато Гинер занёс, похоже.
Причём транш прошёл ближе к концу матча, когда и пенальти не поставили, и Понсе ни за что удалили. Эх, вы, кони...
cska vperiod
cska vperiod
05 марта в 14:49
Если бы он подошёл просто попрощаться то Виктор пожал бы ему руку и на этом всё, а получилось так как-будто Ганчаренко его игрок и подпрыгивая как немецкий козлик решил подколрть, ВМГ правильно отшил физрука.
cska minus
cska minus ответил Великолепный
05 марта в 14:48
Вот не надо делать из него жертву) Гончаренко мог уйти достойно и с высоко поднятой головой, а ушел как шакал с поджатым хвостом.
mihaluch
mihaluch
05 марта в 14:45
Каждый ведёт себя в меру своей испорченности.
cska vperiod
cska vperiod
05 марта в 14:44
Согласен с Михаилом, но удивительно то, что федун походу никакого чемоданчика не заносил в этот раз, возможно он бережёт для последних туров, чтобы спастись от пердива.
Суеверный
Суеверный
05 марта в 14:32
А чем "заслужил" то? Повезло, вот и все. Просто мяч круглый. Учитывая место Спартака в чемпионате...
Судья Иванов
Судья Иванов
05 марта в 14:28
Мог бы выиграть и ЦСКА, но тогда нужно было отменить все голы спартака и удалить еще парочку красно-белых.
морозз
морозз
05 марта в 14:08
Всё идёт от Гинера, недавние его наезды на судей и нервное психоделическое состояние чреватое нервным расстройством...породило вот такое отношение к Тедеско всего тренерского цеха ЦСКА возглавляемое Ганчаренко! Спартак просто был сильнее даже играя в меньшинстве, ну а коням с такой защитой будет тяжело бороться за ЛЧ!
Stiv28
Stiv28
05 марта в 14:03
Всю игру бездумно бегали по полю и те, и другие, а ору на всю округу.
Ablom
Ablom
05 марта в 13:47
ЦСКА сейчас не может вести борьбу на уровне сильнейших команд.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
05 марта в 13:43
В апреле у Тодеско будет меньше поводов для "подпрыгивающих объятий"...
12.04 ЦСКА....23.04 Зенит...26.04 Локомотив....
Великолепный
Великолепный
05 марта в 13:39, ред.
Дерби Всея Руси получилось на все 100%
спартаку в добавленное время повезло больше.

А на счёт провокации Тедеско...

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