Грушевский: «„Спартак“ выиграл заслуженно, и говорить стоит об этом»

Известный болельщик ЦСКА Михаил Грушевский прокомментировал поражение армейцев от «Спартака» (2:3) в четвертьфинале Кубка России.

Ситуация в конце матча выглядела странно со стороны Тедеско. На мой взгляд, похлопать по плечу человека, мол, вот тебе моя рука и забудем негатив, — это допустимо. Прыжок… Такое ощущение, что Тедеско продолжил праздновать гол, как когда он полетел в кучу игроков. Поразили детские эмоции тренера соперника, но не мое конское дело залезать на «спартаковскую» территорию. Это выглядело наивно. Поведение Тедеско было похоже на провокацию. Не знаю, как поступил бы на месте Ганчаренко, но можно понять его нежелание участвовать в чужом празднике. Было бы странно, если бы он распахнул объятия. У Виктора Михайловича были негативные эмоции, и такой прыжок не умилил его. На мой взгляд, надо оставить эту ситуацию двум джентльменам. Думаю, в рамках чемпионата они обменяются формальными рукопожатиями и тема будет закрыта.

Вчера было много куда более интересных вещей, чем прыжки Тедеско и невежливый отказ Ганчаренко. «Спартак» выиграл заслуженно, и говорить стоит об этом. Уверен, что апрельский матч будет иметь куда большее значение для нас и меньшее — для «Спартака». У них антракт в чемпионате России, остался только момент престижа. Сконцентрируются на Кубке, но в Питере, думаю, они не справятся и появится новая грустная песня в исполнении Назарова.