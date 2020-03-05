Ткаченко: «„Сельта“ требовала право выкупа Смолова»

Футбольный агент Герман Ткаченко прокомментировал переход форварда «Локомотива» в «Сельту».

Мы занимаемся карьерой Смолова с 18 лет. Мы попробовали «Фейеноорд», он вернулся — это было ошибкой. После чемпионата мира шансы уехать снизились. Ни у одного футболиста не было предложения после чемпионата мира. Появилась «Сельта», где играли Мостовой и Карпин, для Феди это всегда была немного своя команда. «Сельта» искала форварда, мы сумели правильно выстроить переговоры с «Локомотивом».

Мы закрыли сделку за 18 часов. Сложный момент был в том, что «Сельта» требовала право выкупа, а «Локо» не хотел этого. Мы убедили испанцев, они чуть обиделись, но ничего. Но всё понимаю, что если что, «Сельта» будет пытаться купить Федю. Смолов хочет остаться в Европе.