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Ткаченко: «„Сельта“ требовала право выкупа Смолова»

05 марта 2020, 15:01

Футбольный агент Герман Ткаченко прокомментировал переход форварда «Локомотива» Фёдора Смолова в «Сельту».

Мы занимаемся карьерой Смолова с 18 лет. Мы попробовали «Фейеноорд», он вернулся — это было ошибкой. После чемпионата мира шансы уехать снизились. Ни у одного футболиста не было предложения после чемпионата мира. Появилась «Сельта», где играли Мостовой и Карпин, для Феди это всегда была немного своя команда. «Сельта» искала форварда, мы сумели правильно выстроить переговоры с «Локомотивом».

Мы закрыли сделку за 18 часов. Сложный момент был в том, что «Сельта» требовала право выкупа, а «Локо» не хотел этого. Мы убедили испанцев, они чуть обиделись, но ничего. Но всё понимаю, что если что, «Сельта» будет пытаться купить Федю. Смолов хочет остаться в Европе.

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответил ДАША Д
05 марта в 21:33
Может быть с доплатой?
ДАША Д
ДАША Д
05 марта в 16:54
Вернут обратно по истечению аренды.
Twisted
Twisted
05 марта в 16:34
К сожалению вряд ли выкупят
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
05 марта в 16:17
Пусть поиграет такое бывает ретко
Donner
Donner
05 марта в 16:06
Скоро вернется.
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
05 марта в 15:47
На кой ?
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