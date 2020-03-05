Кокорин: «Для жизни Сочи вообще супер»

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05 марта 2020, 14:46

Форвард поделился впечатлениями от жизни в Сочи. Также он сообщил, когда в последний раз был в городе до переезда. Напомним, что ранее нападающий перешел в «Сочи» из «Зенита» на правах аренды.

Года 3-4 назад был здесь, приезжали к друзьям. Были уже после перестройки. Раза два всего был, тяжело сравнивать. С ребятами, с которыми я общаюсь, мы были вместе в школе в «Локомотиве». Они говорят, что город очень серьезно изменился после Олимпиады. Даже мы заезжали ближе к Адлеру – видно, что все новое, построили очень быстро. Для жизни Сочи вообще супер. Тут солнце, отъехал дальше на Красную Поляну – там уже снег. Все рядом, все есть. Море, конечно, в первую очередь. А так есть один минус: вышел на набережную – уже начинают собираться туристы.

Также Кокорин ответил на вопрос о том, подходили ли к нему туристы в Сочи.