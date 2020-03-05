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Кокорин: «Для жизни Сочи вообще супер»

05 марта 2020, 14:46

Форвард Александр Кокорин поделился впечатлениями от жизни в Сочи. Также он сообщил, когда в последний раз был в городе до переезда. Напомним, что ранее нападающий перешел в «Сочи» из «Зенита» на правах аренды.

Года 3-4 назад был здесь, приезжали к друзьям. Были уже после перестройки. Раза два всего был, тяжело сравнивать. С ребятами, с которыми я общаюсь, мы были вместе в школе в «Локомотиве». Они говорят, что город очень серьезно изменился после Олимпиады. Даже мы заезжали ближе к Адлеру – видно, что все новое, построили очень быстро.

Для жизни Сочи вообще супер. Тут солнце, отъехал дальше на Красную Поляну – там уже снег. Все рядом, все есть. Море, конечно, в первую очередь. А так есть один минус: вышел на набережную – уже начинают собираться туристы.

Также Кокорин ответил на вопрос о том, подходили ли к нему туристы в Сочи.

Да, но спокойно. Очень много народу, а сейчас только март. Что будет летом, я вообще не представляю.

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kts
kts
вчера в 21:44
И чего корячился...жизнь удалась))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
05 марта в 22:50
Что будет летом ? ....... запасайся стульями ! ))))))))
Сп62
Сп62
05 марта в 21:36
Наконец то понял. И прикупа не надо.
ЮЗИК
ЮЗИК
05 марта в 18:49
Не Монако, но тоже сойдёт, он там как рыба в воде
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил Leha-ha50
05 марта в 18:41
А так есть один минус: вышел на набережную – уже начинают собираться туристы...... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ......несут жалобы на чиновников со стулом в придачу.
Туристы - это конечно проблема...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
05 марта в 18:18
Саня....ты туда жить....или работать уехал ??
mihaluch
mihaluch
05 марта в 17:52
Кокорин,а ты не хотел ехать.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
05 марта в 16:59, ред.
Походу новый мэр у Сочи скоро будет....
Так и знал....у Ротенберга на Кокорина гораздо бОльшие планы...чем 10 игр за "Сочи"
Caniggia
Caniggia
05 марта в 16:34, ред.
Туристы не беда - главное кабаков полно и Мамаев в Ростове недалеко!
Leha-ha50
Leha-ha50
05 марта в 15:50
А так есть один минус: вышел на набережную – уже начинают собираться туристы......
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
......несут жалобы на чиновников со стулом в придачу.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
05 марта в 15:48
Ну вот, а упирался почти месяц. Зенит плохого не посоветует...
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
05 марта в 15:11
Balanenok
Balanenok
05 марта в 15:09
Скоро там свиней взлохмачивать будете.
За адекватность
За адекватность
05 марта в 15:06
"Что будет летом, я вообще не представляю." У нас чемпионат 17 мая заканчивается.
oFANATo
oFANATo
05 марта в 14:59
Вот в Сочи и оставайся:))))))
cska vperiod
cska vperiod
05 марта в 14:58
Нет, в Монако ещё лучше.
Colchoneros
Colchoneros
05 марта в 14:56
Кокорин: Сочи по кайфу жи есть!
Zenit_84
Zenit_84
05 марта в 14:55
Так и приживется
Albasin
Albasin
05 марта в 14:52
Удачи Кокорину!
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