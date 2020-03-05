Орлов: «Мне не понравилось поведение Ганчаренко»

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался об инциденте с участием главных тренеров «Спартака» и ЦСКА Доменико Тедеско и Виктора Ганчаренко после матча этих команд в четвертьфинале Кубка России. Напомним, что по окончании поединка Ганчаренко отказался пожать руку Тедеско и оттолкнул наставника «Спартака».
Мне не понравилось поведение Ганчаренко. Что тут обсуждать? Надо уметь проигрывать. Ты – тренер. Я всегда говорил, что у тренера должно быть два таланта – это специалист футбола и педагог. На тебя смотрят дети, твои футболисты младше тебя.
Тедеско накинулся? Я все видел по телевизору, Тедеско бежал на радостях, но Ганчаренко оттолкнул и отпихнул итальянца. Ну что это такое? Это неприлично.
А что должен был делать Ганчаренко? Побежать к Тедеско, чтобы они ударились друг от друга грудью, а потом отбили пятюню? А потом Тедеско, наверное, должен был триумфально унести Ганчаренко в раздевалку. Но с такой подачей любой тренер бы отказал Тедеско в рукопожатии. Надо было просто идти к нему спокойно. Но Тедеско немножко сошёл с ума от счастья и бежал к сопернику со спринтерской скоростью. А если бы Тедеско подошёл к Ганчаренко спокойно, то главный тренер ЦСКА пожал бы руку немцу и спокойно ушёл в раздевалку. (Созин)
А что должен был делать Ганчаренко? Побежать к Тедеско, чтобы они ударились друг от друга грудью, а потом отбили пятюню? А потом Тедеско, наверное, должен был триумфально унести Ганчаренко в раздевалку. Но с такой подачей любой тренер бы отказал Тедеско в рукопожатии. Надо было просто идти к нему спокойно. Но Тедеско немножко сошёл с ума от счастья и бежал к сопернику со спринтерской скоростью. А если бы Тедеско подошёл к Ганчаренко спокойно, то главный тренер ЦСКА пожал бы руку немцу и спокойно ушёл в раздевалку. (Созин)
Это твои домыслы)))))
Это твои домыслы)))))
Ну а макаронник.... мог скастить это Вите и дать уйти по тихому, но он не стал, гыгы)). И это его выбор, точно так же как и выбор Витьки дуться.
По сути Тедеско форсировал и показал Виктора таким как он есть, в не самый для того приятный момент. Виноватых нет(но есть победитель - верно ведь), есть уж как есть... Витя, ожидания которого не оправдались и он не может это принять, и радостный Тедеско - который требует признания триумфа - он ведь победитель.
Ну а макаронник.... мог скастить это Вите и дать уйти по тихому, но он не стал, гыгы)). И это его выбор, точно так же как и выбор Витьки дуться.
По сути Тедеско форсировал и показал Виктора таким как он есть, в не самый для того приятный момент. Виноватых нет(но есть победитель - верно ведь), есть уж как есть... Витя, ожидания которого не оправдались и он не может это принять, и радостный Тедеско - который требует признания триумфа - он ведь победитель.
P.S.Талалаев - это тот нытик который после игры Ротора на всех каналах плакался?
Смотрю мужчиной себя почуствовал, надолго ли?)))
P.S.Талалаев - это тот нытик который после игры Ротора на всех каналах плакался?
Смотрю мужчиной себя почуствовал, надолго ли?)))
Дзюбу в России не уважают (исключение - новоявленные фанаты СПБ) за его "помело" и ***********, поэтому высказывают то что о нем думают, так чего же и вы и Дзюба обижаетесь на правду и искренность слов?! "Почему мы должны показывать уважение к человеку...которого допустим мы не уважаем??"
Европейские ценности? Уж лучше по ним жить чем по канонам пи*ерских священников!
Дзюбу в России не уважают (исключение - новоявленные фанаты СПБ) за его "помело" и ***********, поэтому высказывают то что о нем думают, так чего же и вы и Дзюба обижаетесь на правду и искренность слов?! "Почему мы должны показывать уважение к человеку...которого допустим мы не уважаем??"
Европейские ценности? Уж лучше по ним жить чем по канонам пи*ерских священников!
Вся соль вчерашнего матча не в том что Спартак выиграл...а в том что ЦСКА побеждающий Реалы проиграл....
У Гончаренко понятно дело от такого казуса и форс-мажора настроение депрессивное...случай то и впрямь не рядовой..))
А тут ещё тренер из команды с которыми армейцы ещё в подтрибунке сцепились лезет целоваться и разделить с ним неожиданный праздник...
Витя ясен перец..не сторонник всех этих европейских ценностей...как и всех бессмысленных формальностей а-ля "проигрывать надо уметь" и пр...
Он нарушил регламент??
Почему он должен показывать уважение к человеку...которого допустим он не уважает ??
Двуличие лучше откровенности ??
Вся соль вчерашнего матча не в том что Спартак выиграл...а в том что ЦСКА побеждающий Реалы проиграл....
У Гончаренко понятно дело от такого казуса и форс-мажора настроение депрессивное...случай то и впрямь не рядовой..))
А тут ещё тренер из команды с которыми армейцы ещё в подтрибунке сцепились лезет целоваться и разделить с ним неожиданный праздник...
Витя ясен перец..не сторонник всех этих европейских ценностей...как и всех бессмысленных формальностей а-ля "проигрывать надо уметь" и пр...
Он нарушил регламент??
Почему он должен показывать уважение к человеку...которого допустим он не уважает ??
Двуличие лучше откровенности ??