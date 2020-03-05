Орлов: «Мне не понравилось поведение Ганчаренко»

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался об инциденте с участием главных тренеров «Спартака» и ЦСКА и после матча этих команд в четвертьфинале Кубка России. Напомним, что по окончании поединка Ганчаренко отказался пожать руку Тедеско и оттолкнул наставника «Спартака».

Мне не понравилось поведение Ганчаренко. Что тут обсуждать? Надо уметь проигрывать. Ты – тренер. Я всегда говорил, что у тренера должно быть два таланта – это специалист футбола и педагог. На тебя смотрят дети, твои футболисты младше тебя.

Тедеско накинулся? Я все видел по телевизору, Тедеско бежал на радостях, но Ганчаренко оттолкнул и отпихнул итальянца. Ну что это такое? Это неприлично.