ГлавнаяНовости

Орлов: «Мне не понравилось поведение Ганчаренко»

05 марта 2020, 13:34
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗакончился в доп. время

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался об инциденте с участием главных тренеров «Спартака» и ЦСКА Доменико Тедеско и Виктора Ганчаренко после матча этих команд в четвертьфинале Кубка России. Напомним, что по окончании поединка Ганчаренко отказался пожать руку Тедеско и оттолкнул наставника «Спартака».

Мне не понравилось поведение Ганчаренко. Что тут обсуждать? Надо уметь проигрывать. Ты – тренер. Я всегда говорил, что у тренера должно быть два таланта – это специалист футбола и педагог. На тебя смотрят дети, твои футболисты младше тебя.

Тедеско накинулся? Я все видел по телевизору, Тедеско бежал на радостях, но Ганчаренко оттолкнул и отпихнул итальянца. Ну что это такое? Это неприлично.  

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Смородская: «С Сёминым сложно согласовывать трансферы»
Вчера, 18:30 Комментарии12
Г. Иванов: «„Урал“ никуда не готов ехать на матч Кубка против „Шинника“»
Вчера, 18:07 Комментарии5
Глушаков: «Лук и чеснок спасут от коронавируса»
Вчера, 17:42 ФотоКомментарии20
Врассыпную. Что происходит с ЦСКА?
Вчера, 12:30Станислав Горин в блоге Командный духКомментарии27
Кикнадзе: «Я не вижу альтернативы Прядкину»
Вчера, 12:01 Комментарии12
Балахнин: «Не совсем понятно, как на ЦСКА отразится поражение в дерби»
Вчера, 02:35 Комментарии25
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
05 марта в 22:16
мнение орла интересно только бомжам!)
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж ответил oFANATo
05 марта в 20:59
Да ужж....некрасиво поступил Тедеско. А что должен был делать Ганчаренко? Побежать к Тедеско, чтобы они ударились друг от друга грудью, а потом отбили пятюню? А потом Тедеско, наверное, должен был триумфально унести Ганчаренко в раздевалку. Но с такой подачей любой тренер бы отказал Тедеско в рукопожатии. Надо было просто идти к нему спокойно. Но Тедеско немножко сошёл с ума от счастья и бежал к сопернику со спринтерской скоростью. А если бы Тедеско подошёл к Ганчаренко спокойно, то главный тренер ЦСКА пожал бы руку немцу и спокойно ушёл в раздевалку. (Созин)
По мне так можно было спокойно вытянуть вперед руку для пожатия. Уверен, Тедеско не стал бы его сметать с места аххах
oFANATo
oFANATo
05 марта в 19:14
Да ужж....некрасиво поступил Тедеско.

А что должен был делать Ганчаренко? Побежать к Тедеско, чтобы они ударились друг от друга грудью, а потом отбили пятюню? А потом Тедеско, наверное, должен был триумфально унести Ганчаренко в раздевалку. Но с такой подачей любой тренер бы отказал Тедеско в рукопожатии. Надо было просто идти к нему спокойно. Но Тедеско немножко сошёл с ума от счастья и бежал к сопернику со спринтерской скоростью. А если бы Тедеско подошёл к Ганчаренко спокойно, то главный тренер ЦСКА пожал бы руку немцу и спокойно ушёл в раздевалку. (Созин)
oFANATo
oFANATo ответил ziborock
05 марта в 15:19
Слухами и сплетнями не интересуемся и не проверяем))))
Аpбитр
Аpбитр ответил Footbolista
05 марта в 15:12
Ув. модераторы, почему я должен читать комменты неадекватов?...я так понял он уже на премодерации...пора бы хамский коммент удалить и забанить деятеля...или его коммент не оскорбление?)...
Убрали и забанили.
Red blu
Red blu
05 марта в 15:12
Гена, твое поведение то же многим не нравится, но ты же на это внимание не обращаешь
ziborock
ziborock ответил oFANATo
05 марта в 15:09
Ахаха...слышал звон, да не знаешь где он!!!
Звон слышал, а вот откуда он доносится и чем звенят - это уже вы проверяйте!)))
Footbolista
Footbolista
05 марта в 15:07, ред.
Ув. модераторы, почему я должен читать комменты неадекватов?...я так понял он уже на премодерации...пора бы хамский коммент удалить и забанить деятеля...или его коммент не оскорбление?)...
Остапчук 67
Остапчук 67
05 марта в 15:07
Невоспитанность.
oFANATo
oFANATo ответил ziborock
05 марта в 15:07
Ахаха...слышал звон, да не знаешь где он!!!
oFANATo
oFANATo ответил cska minus
05 марта в 15:06, ред.
Не ври, где я написал что Ганчаренко испугался?
Это твои домыслы)))))
ziborock
ziborock ответил oFANATo
05 марта в 15:03
Правильно, Тедеско неадеквашка гейроповская.
Cлышал футболисты тут про Слуцкого такое говорят! Теперь понятно для повышения какой квалификации он в Голландию ездил!)))
cska minus
cska minus ответил oFANATo
05 марта в 15:02, ред.
Ты сам написал что Ганчаренко тиус, испугался вируса. У тебя есть мнение окончательное?)
oFANATo
oFANATo ответил cska minus
05 марта в 15:01
Правильно, Тедеско неадеквашка гейроповская.
Columb
Columb
05 марта в 15:00
    ziborock
    ziborock ответил cska vperiod
    05 марта в 14:59
    С тобой согласны миллионы людей а здесь пишут десятки троллей, что касается Орлова, человек старый он по молодости ничего умного не говорил.
      dzvinka
      dzvinka
      05 марта в 14:58, ред.
      посмотрел повтор, там сразу видно что Ганчаренку скрепы к горлу подступили и он никому ничего жать не собирается, а думает как бы удрать поскорей.
      Ну а макаронник.... мог скастить это Вите и дать уйти по тихому, но он не стал, гыгы)). И это его выбор, точно так же как и выбор Витьки дуться.
      По сути Тедеско форсировал и показал Виктора таким как он есть, в не самый для того приятный момент. Виноватых нет(но есть победитель - верно ведь), есть уж как есть... Витя, ожидания которого не оправдались и он не может это принять, и радостный Тедеско - который требует признания триумфа - он ведь победитель.
      ziborock
      ziborock ответил Великолепный
      05 марта в 14:57
      Талалаев: «Хорошо, что Ганчаренко не поставил локоть как следует»
      А картофель то гнилой!
      P.S.Талалаев - это тот нытик который после игры Ротора на всех каналах плакался?
      Смотрю мужчиной себя почуствовал, надолго ли?)))
      cska vperiod
      cska vperiod ответил Jeck Denielse
      05 марта в 14:54
      Как то всё однобоко освящается.... Вся соль вчерашнего матча не в том что Спартак выиграл...а в том что ЦСКА побеждающий Реалы проиграл.... У Гончаренко понятно дело от такого казуса и форс-мажора настроение депрессивное...случай то и впрямь не рядовой..)) А тут ещё тренер из команды с которыми армейцы ещё в подтрибунке сцепились лезет целоваться и разделить с ним неожиданный праздник... Витя ясен перец..не сторонник всех этих европейских ценностей...как и всех бессмысленных формальностей а-ля "проигрывать надо уметь" и пр... Он нарушил регламент?? Почему он должен показывать уважение к человеку...которого допустим он не уважает ?? Двуличие лучше откровенности ??
      С тобой согласны миллионы людей а здесь пишут десятки троллей, что касается Орлова, человек старый он по молодости ничего умного не говорил.
      Великолепный
      Великолепный
      05 марта в 14:53
      Талалаев: «Хорошо, что Ганчаренко не поставил локоть как следует»
      ziborock
      ziborock ответил Jeck Denielse
      05 марта в 14:48, ред.
      Как то всё однобоко освящается.... Вся соль вчерашнего матча не в том что Спартак выиграл...а в том что ЦСКА побеждающий Реалы проиграл.... У Гончаренко понятно дело от такого казуса и форс-мажора настроение депрессивное...случай то и впрямь не рядовой..)) А тут ещё тренер из команды с которыми армейцы ещё в подтрибунке сцепились лезет целоваться и разделить с ним неожиданный праздник... Витя ясен перец..не сторонник всех этих европейских ценностей...как и всех бессмысленных формальностей а-ля "проигрывать надо уметь" и пр... Он нарушил регламент?? Почему он должен показывать уважение к человеку...которого допустим он не уважает ?? Двуличие лучше откровенности ??
      СБГ фан все про бани да про мужские поцелуйчики!))) Дело Грозовского живет!)))
      ziborock
      ziborock ответил Jeck Denielse
      05 марта в 14:43, ред.
      Как то всё однобоко освящается.... Вся соль вчерашнего матча не в том что Спартак выиграл...а в том что ЦСКА побеждающий Реалы проиграл.... У Гончаренко понятно дело от такого казуса и форс-мажора настроение депрессивное...случай то и впрямь не рядовой..)) А тут ещё тренер из команды с которыми армейцы ещё в подтрибунке сцепились лезет целоваться и разделить с ним неожиданный праздник... Витя ясен перец..не сторонник всех этих европейских ценностей...как и всех бессмысленных формальностей а-ля "проигрывать надо уметь" и пр... Он нарушил регламент?? Почему он должен показывать уважение к человеку...которого допустим он не уважает ?? Двуличие лучше откровенности ??
        cska vperiod
        cska vperiod
        05 марта в 14:41
        Умозаключение Гены вообще никому не нравится.
        Адекватный_Неадекват
        Адекватный_Неадекват
        05 марта в 14:35
        Меня бесит трансляции когда комментирует питерский o4k0liz.
        cska minus
        cska minus ответил oFANATo
        05 марта в 14:29
        Правильно, Гончаренко трус.
        Footbolista
        Footbolista ответил Jeck Denielse
        05 марта в 14:19
        Откровенность лучше...Витек откровенный быдлан...даже Геннадий это понял...и тактично осудил...
        Бутсы
        Бутсы ответил Jeck Denielse
        05 марта в 14:18
        Как то всё однобоко освящается.... Вся соль вчерашнего матча не в том что Спартак выиграл...а в том что ЦСКА побеждающий Реалы проиграл.... У Гончаренко понятно дело от такого казуса и форс-мажора настроение депрессивное...случай то и впрямь не рядовой..)) А тут ещё тренер из команды с которыми армейцы ещё в подтрибунке сцепились лезет целоваться и разделить с ним неожиданный праздник... Витя ясен перец..не сторонник всех этих европейских ценностей...как и всех бессмысленных формальностей а-ля "проигрывать надо уметь" и пр... Он нарушил регламент?? Почему он должен показывать уважение к человеку...которого допустим он не уважает ?? Двуличие лучше откровенности ??
          Jeck Denielse
          Jeck Denielse
          05 марта в 14:14
          Как то всё однобоко освящается....
          Вся соль вчерашнего матча не в том что Спартак выиграл...а в том что ЦСКА побеждающий Реалы проиграл....
          У Гончаренко понятно дело от такого казуса и форс-мажора настроение депрессивное...случай то и впрямь не рядовой..))
          А тут ещё тренер из команды с которыми армейцы ещё в подтрибунке сцепились лезет целоваться и разделить с ним неожиданный праздник...

          Витя ясен перец..не сторонник всех этих европейских ценностей...как и всех бессмысленных формальностей а-ля "проигрывать надо уметь" и пр...

          Он нарушил регламент??
          Почему он должен показывать уважение к человеку...которого допустим он не уважает ??
          Двуличие лучше откровенности ??
          Бутсы
          Бутсы
          05 марта в 14:05
          Это типично для для клуба, руководитель которого должен уже сидеть давным-давно. Чего удивляться? Вся руководящая часть - бандитская урла. Вот и тренер такой же, и болельщики. Витька-пастух из Кукуево, который проявление уважения (хотя он этого не заслуживает) воспринял как какую-то личную обидку, и как оскорбленная невеста в слезах удалился.
          мангo
          мангo
          05 марта в 14:04
          Абиделся..
          Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
          Отправить
           
          Rambler's Top100