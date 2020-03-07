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Клопп прокомментировал потерю Алиссона

вчера, 05:55

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался относительно травмы основного голкипера команды Алиссона.

Вратарская ситуация, конечно, некомфортная. Но у нас есть Адриан и Энди Лонерган.

Куимхин Келлехер тоже травмирован, зато Адриан провёл несколько отличных выступлений в этом сезоне. Так что хоть это и не здорово, когда вы не можете использовать игрока такого класса, как Алиссон, но хорошо, когда у вас есть, кем его заменить.

В частности, из-за повреждения мышцы бедра Алиссон не сыграет в ответном матче Лиги чемпионов с «Атлетико».

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Все комментарии
Karkaz
Karkaz
вчера в 11:40
Адриан может поймать кураж в одном матче, как недавно это делал Газанига, но основной вратарь всё равно играет стабильнее.
dzvinka
dzvinka
вчера в 10:25
Ну это конечно потеря, но ниче не поделать. Адриан - тащи!
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 08:59
Эта потеря может стать фатальной.
ilyafrom
ilyafrom
вчера в 08:04
Коленки дрожат у Клоппа, скоро игра с Атлетико и такая потеря
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 07:37
Что бы то не говорил фриц, Алиссон серьёзная потеря.
beefs
beefs
вчера в 06:47
Жаль конечно..
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