Клопп прокомментировал потерю Алиссона

Главный тренер «Ливерпуля» высказался относительно травмы основного голкипера команды Алиссона.

Вратарская ситуация, конечно, некомфортная. Но у нас есть Адриан и Энди Лонерган.

Куимхин Келлехер тоже травмирован, зато Адриан провёл несколько отличных выступлений в этом сезоне. Так что хоть это и не здорово, когда вы не можете использовать игрока такого класса, как Алиссон, но хорошо, когда у вас есть, кем его заменить.