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Артета: «Мне всегда нравился Мхитарян»

вчера, 04:50

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о будущем полузащитника Генриха Мхитаряна в лондонском клубе. Сейчас Мхитарян на правах аренды выступает за «Рому».

Мне всегда нравился Мхитарян. Это игрок такого типа, который может вписаться в любую команду, когда находится в своих лучших кондициях. Ему необходима стабильность. Это то, что нам нужно будет оценить.

У нас есть эта возможность [использовать Мхитаряна], и мы её рассмотрим.

Ранее Артета заявил, что постарается удержать в команде нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга.

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Все комментарии
Meruzhan Hakobyan
Meruzhan Hakobyan
вчера в 10:42
Думаю не надо возвращаться!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 07:40
Надо возвращать
STVA 1
STVA 1
вчера в 05:33
Много слов...
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