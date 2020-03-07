Артета: «Мне всегда нравился Мхитарян»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о будущем полузащитника Генриха Мхитаряна в лондонском клубе. Сейчас Мхитарян на правах аренды выступает за «Рому».
Мне всегда нравился Мхитарян. Это игрок такого типа, который может вписаться в любую команду, когда находится в своих лучших кондициях. Ему необходима стабильность. Это то, что нам нужно будет оценить.
У нас есть эта возможность [использовать Мхитаряна], и мы её рассмотрим.
Ранее Артета заявил, что постарается удержать в команде нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга.