Артета: «Мне всегда нравился Мхитарян»

Главный тренер «Арсенала» высказался о будущем полузащитника в лондонском клубе. Сейчас Мхитарян на правах аренды выступает за «Рому».

Мне всегда нравился Мхитарян. Это игрок такого типа, который может вписаться в любую команду, когда находится в своих лучших кондициях. Ему необходима стабильность. Это то, что нам нужно будет оценить.

У нас есть эта возможность [использовать Мхитаряна], и мы её рассмотрим.