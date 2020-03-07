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Президент УЕФА предложил Англии отказаться от Кубка Лиги

вчера, 08:54

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что Англии стоит последовать примеру Франции и отказаться от Кубка Лиги в целях уменьшения загруженности календаря. 

Кубка Лиги уже нет во Франции. Осталась только Англия. Я думаю, все понимают, что отказаться от этого турнира было бы лучше для всех. 

Однако проблема в том, что через этот Кубок в Англии финансируют множество клубов, которые находятся в не самом выгодном положении. Я понимаю, в чем состоит проблема. Кроме того, англичане – это большие традиционалисты. Им нравятся вещи, которые продолжаются веками.

Также недавно Чеферин выразил желание организовать проведение «летней Лиги чемпионов».

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Все комментарии
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 19:36
Так они до кубка Канделаки добраться могут
Олег Гутченко 2
Олег Гутченко 2
вчера в 18:40
Президент УЕФА должен не предлагать ,а требовать! УЕФА должны потребовать от Англии отказаться от кубка лиги. Если англичане не подчинятся ,то наложить на них санкции и исключить из всех международных турниров.
mondial18
mondial18
вчера в 17:05
пустой кубок
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 16:50
УЕФА не стоит совать свой нос в чужие дела
dok66
dok66
вчера в 16:30
АПЛ сама в силах решить и без Чеферина
Dima salev
Dima salev
вчера в 16:11
Как я скучаю по великому Блатеру который в одиночку выстоял чтобы не забрали чемпионат мира из России
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 16:03
Не откажутся...
Брулин
Брулин
вчера в 13:28
Это явное вмешательство во внутренние дела Федерации, англичане его пошлют куда подальше😉
zsb1961
zsb1961
вчера в 13:17
Пусть Англия сама решает!
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 13:07
Что он везде лезет как достал уже!! Хочет убрать старые турниры чтобы на создавать свои новые мусорные. Уже есть три еврокубка. Еще скоро добавит четвертые пятые итд.. Кошмар во что футбол превратился с этим Чифириным и Варом!!
доктоР7
доктоР7
вчера в 12:58
Александр Невский - ответ. Кого надобно после Путина? Думаешь следующий при существующей политической, социальной, экономической власти будет делать что-то для россиян? Надо менять не девочек в борделе, не койки местами в борделе, надо менять профилирование не коек, в самой организации под названием РФ. (При существующем порядке вещей - Путин пока без альтернативы, поменяете СИСТЕМУ - можно поговорить, а пока - ...).
oFANATo
oFANATo
вчера в 12:38
Здравомыслящее предложение, но от бабла могут не отказаться.
Нaстасья
Нaстасья ответил Иоанн Рюрикович
вчера в 12:36
Словенский функционер имеет право указывать англичанам, ведь его земляк подарил англичанам ушастика.
да, точно, отдать кубок надо Барсе, она заслужила
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович ответил galem72
вчера в 12:25
Уж явно не словенскому функционеру указывать англичанам, от чего им лучше отказаться. И сравнение с Францией абсолютно не уместно. В Англии огромное количество клубов, которые рвут и мечут в кубковых противостояниях, и это для них единственный шанс проявить себя на профессиональном уровне, заработать немного деньжат и попытаться вырваться в Европу. А об усталости не имеет смысла вообще говорить. Для топ-клубов, которым не нужна эта чашка, проще выставить дубли для обкатки и наработки схем, чем отказаться от этого турнира.
Словенский функционер имеет право указывать англичанам, ведь его земляк подарил англичанам ушастика.
galem72
galem72
вчера в 12:19
Уж явно не словенскому функционеру указывать англичанам, от чего им лучше отказаться. И сравнение с Францией абсолютно не уместно. В Англии огромное количество клубов, которые рвут и мечут в кубковых противостояниях, и это для них единственный шанс проявить себя на профессиональном уровне, заработать немного деньжат и попытаться вырваться в Европу. А об усталости не имеет смысла вообще говорить. Для топ-клубов, которым не нужна эта чашка, проще выставить дубли для обкатки и наработки схем, чем отказаться от этого турнира.
Заратустра
Заратустра
вчера в 12:10
Не нужен этот кубок никому кроме шейхов. Все давно забили на него.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 11:57
Не понял ?
Какая связь УЕФА и АПЛ ?
Лучше предложили бы РФПЛ провести кубок Лиги, чтоб наши игроки бегали так же как в Англии.
bn20
bn20
вчера в 11:53, ред.
если надо было бы то давно отказались бы и без твоих советов.
Karkaz
Karkaz
вчера в 11:34, ред.
Пусть клубы АПЛ выпускают дублёров, молодёжь практики набирается. Вон у Ливерпуля почти не играют Ориги, Лалана, Чемберлен, Шакири, Милнер. Это условно пол основного состава Эвертона. Какая еще загруженность получается? Если только для тренера, да и то тот же Клопп всю работу может переложить в КЛ на помощников.
Вторые, третьи составы клубов АПЛ получат игровую практику, а клубы из низших дивизионов получат прибыль за приезд именитых соперников.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 11:05
Конопли наелся?
Footbolista
Footbolista ответил particular
вчера в 10:38
Даа...и хорошо, что французы не такие консерваторы...до сих пор бы гильотина работала...
lobsterdam
lobsterdam ответил Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 10:19
С тем же успехом мог бы предложить англичанам отказаться от монархии. Ну зачем им содержать эту королеву, вот и французы от короля отказались и даже голову ему отрубили..
в Англии тоже рубили и еще раньше даже, чем лягушатники...
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 10:18
традиции не пропьешь, держи карман шире! Не дадим уничтожить Кубок!
barcamilan
barcamilan
вчера в 10:13
он дело говорит
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 10:05
Кубок лиги оставили бы для чемпионшипа и ниже, у них же там тоже есть свой турнир какой-то.
particular
particular
вчера в 10:02
Ставить для Англии в пример Францию, - это значит загубить предложение на корню..:)))
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 10:00
Чем больше турниров, тем больше они обесцениваются.
Александр Нeвский
Александр Нeвский
вчера в 09:57
    VIPded
    VIPded
    вчера в 09:51
    Англия сама в силах определиться.
    cska vperiod
    cska vperiod
    вчера в 09:48
    От бабла никто не откажется тем более англосаксы.
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