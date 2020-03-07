Президент УЕФА предложил Англии отказаться от Кубка Лиги

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что Англии стоит последовать примеру Франции и отказаться от Кубка Лиги в целях уменьшения загруженности календаря.

Кубка Лиги уже нет во Франции. Осталась только Англия. Я думаю, все понимают, что отказаться от этого турнира было бы лучше для всех.

Однако проблема в том, что через этот Кубок в Англии финансируют множество клубов, которые находятся в не самом выгодном положении. Я понимаю, в чем состоит проблема. Кроме того, англичане – это большие традиционалисты. Им нравятся вещи, которые продолжаются веками.