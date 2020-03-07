Альгвасил: «Мы верим, что можем взять очки на „Камп Ноу“»

Главный тренер «Реала Сосьедад» поделился ожиданиями от выездного матча с «Барселоной» в 27-м туре Примеры. Последний раз баскскому клубу удавалось отобрать очки у «сине-гранатовых» на «Камп Ноу» 25 лет назад.

Будет тяжело [добыть очки на «Камп Ноу»]. Ведь если прошло столько лет, так это потому, что этого трудно достичь. Хотя в прошлом мы были близки к тому, чтобы добиться чего-то положительного на этом стадионе. Учитывая нашу текущую форму, мы верим, что можем что-то получить, хотя и знаем силу нашего соперника.

Остановить Месси невозможно. Многие тренеры пытались это сделать, но это не представлялось возможным. Помимо Месси у них есть Гризманн, который может испортить ваши планы. А если не он, то Ансу Фати или любой другой игрок из множества тех, кто способен на это в «Барселоне».

Давайте посмотрим, сможем ли мы, как в последние два года, максимально ограничить влияние Месси. Ведь если мы это сделаем, то будем ближе к тому, чтобы добиться чего-то положительного.