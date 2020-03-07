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Альгвасил: «Мы верим, что можем взять очки на „Камп Ноу“»

вчера, 07:03
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Главный тренер «Реала Сосьедад» Иманол Альгвасил поделился ожиданиями от выездного матча с «Барселоной» в 27-м туре Примеры. Последний раз баскскому клубу удавалось отобрать очки у «сине-гранатовых» на «Камп Ноу» 25 лет назад.

Будет тяжело [добыть очки на «Камп Ноу»]. Ведь если прошло столько лет, так это потому, что этого трудно достичь. Хотя в прошлом мы были близки к тому, чтобы добиться чего-то положительного на этом стадионе. Учитывая нашу текущую форму, мы верим, что можем что-то получить, хотя и знаем силу нашего соперника.

Остановить Месси невозможно. Многие тренеры пытались это сделать, но это не представлялось возможным.  Помимо Месси у них есть Гризманн, который может испортить ваши планы. А если не он, то Ансу Фати или любой другой игрок из множества тех, кто способен на это в «Барселоне».

Давайте посмотрим, сможем ли мы, как в последние два года, максимально ограничить влияние Месси. Ведь если мы это сделаем, то будем ближе к тому, чтобы добиться чего-то положительного.

Напомним, капитан «Барселоны» Лионель Месси получил награду лучшему игроку Примеры в феврале.

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STVA 1
STVA 1
вчера в 07:40
Если не верить, то и не надо приезжать..
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