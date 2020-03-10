Хакими сообщил о готовности вернуться в «Реал»

Защитник дортмундской «Боруссии» , права на которого принадлежат «Реалу», в интервью Telefoot признался, что готов вернуться в мадридский клуб после двухгодичной аренды.

— Зинедин Зидан является особенной фигурой для вас?

— Да, Зидан – тот человек, который подарил мне шанс и уверенность в том, что я могу играть на профессиональном уровне. Я благодарен ему за его веру в меня и за его отношение ко мне. И так будет всегда.

— Мечтаете ли вы о том, чтобы написать следующую главу своей карьеры в «Реале»?

— «Реал» – клуб, который я зову своим домом. Мне очень нравилось быть там, и я провёл там много матчей. Если «Реал» хочет вернуть меня, я вернусь. А если нет, то следующую главу карьеры я напишу в другом замечательном клубе.