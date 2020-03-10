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Нагельсманн: «Я не соответствую уровню Моуриньо»

сегодня, 06:37
РБ ЛейпцигЛоготип футбольный клуб РБ Лейпциг-:-Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм23:00 Не начался

Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсманн поделился ожиданиями от второго матча с «Тоттенхэмом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Каждый из нас будет действовать на пределе своих возможностей. Нечасто выпадает возможность играть с «Тоттенхэмом» в 1/8 финала ЛЧ и иметь шансы на выход в четвертьфинал.

Всегда важно иметь хорошего вратаря. Когда между собой встречаются две классные команды, есть вероятность, что у них будет немного голевых моментов. Я очень рад иметь в составе Петера Гулачи, но не очень рад тому, что у «Тоттенхэма» есть Уго Льорис, ведь он тоже отличный голкипер.

Я не так уж сильно думаю о том, каково это – одолеть Моуриньо. Я думаю о том, как здорово будет, если мы пройдём «Тоттенхэм». Как уже говорил ранее, я не на одном уровне с Моуриньо. И я не уверен, смогу ли выиграть столько же титулов за карьеру, сколько он.

Наставник «Тоттенхэма» также дал комментарий накануне ответной встречи в ЛЧ.

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Roman73
Roman73
сегодня в 07:42
Нагель --гвоздь по-немецки.
Ну, Нагельсман , ты сегодня гвоздь программы !
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