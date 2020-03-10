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Бога: «Знаю, что смогу достичь уровня Эдена Азара»

сегодня, 05:56

Вингер «Сассуоло» Жереми Бога сравнил себя с бывшим одноклубником Эденом Азаром, с которым они вместе выступали за «Челси».

Азар несомненно сильнее меня, но не в моей голове. Потому что я имею представление о моём таланте и знаю, что спустя время я смогу достичь его уровня.

Я смотрю много видеороликов с игрой Месси, Бен Арфа и Азара. Сейчас ещё и с Неймаром, но за этими тремя я следил всегда.

В феврале этого года сообщалось о том, что «Челси» хочет вернуть Бога и готов предложить за него 15 млн евро.

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Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 07:01
Прогресс существенный, но над реализацией ещё работать и работать.
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