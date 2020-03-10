Бога: «Знаю, что смогу достичь уровня Эдена Азара»

Вингер «Сассуоло» сравнил себя с бывшим одноклубником Эденом Азаром, с которым они вместе выступали за «Челси».

Азар несомненно сильнее меня, но не в моей голове. Потому что я имею представление о моём таланте и знаю, что спустя время я смогу достичь его уровня.

Я смотрю много видеороликов с игрой Месси, Бен Арфа и Азара. Сейчас ещё и с Неймаром, но за этими тремя я следил всегда.