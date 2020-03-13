«Брешии» вновь пришлось дистанцироваться от резких заявлений Балотелли

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вчера, 09:45

Пресс-служба «Брешии» выступила с заявлением по поводу слов нападающего команды о том, что руководство Серии А специально тянуло с приостановкой турнира из-за коронавируса, чтобы «Ювентус» смог выйти на первое место в турнирной таблице и, возможно, досрочно объявить туринцев чемпионами.

«Брешия» официально дистанцируется от заявлений Марио Балотелли о гипотетическом особом отношении лиги к одной из команд. Марио Балотелли в Инстаграме написал, что лига сделала одолжение «Ювентусу» в борьбе за победу в чемпионате Италии в текущем сезоне. Подобные обвинения носят сугубо личный характер и не отнсоятся к клубу.

Накануне Балотелли коснулся темы коронавируса в чемпионате Италии.