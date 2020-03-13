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«Брешии» вновь пришлось дистанцироваться от резких заявлений Балотелли

вчера, 09:45

Пресс-служба «Брешии» выступила с заявлением по поводу слов нападающего команды Марио Балотелли о том, что руководство Серии А специально тянуло с приостановкой турнира из-за коронавируса, чтобы «Ювентус» смог выйти на первое место в турнирной таблице и, возможно, досрочно объявить туринцев чемпионами.

«Брешия» официально дистанцируется от заявлений Марио Балотелли о гипотетическом особом отношении лиги к одной из команд. Марио Балотелли в Инстаграме написал, что лига сделала одолжение «Ювентусу» в борьбе за победу в чемпионате Италии в текущем сезоне. Подобные обвинения носят сугубо личный характер и не отнсоятся к клубу.

Накануне Балотелли коснулся темы коронавируса в чемпионате Италии.

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112910415
112910415
вчера в 18:11
не может птичка не чирикать !
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
вчера в 14:23
А что ещё может сказать этот безмозглый эпатажный Нигер! ? Нет чтобы на поле что-то показывать так он языком ляпает что взбредёт в его тупую прокуреную голову
Lucky luciano
Lucky luciano
вчера в 12:59
ну удивляться словам кабинетчика)))ничего удивительного
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 11:01
Знали на что шли когда подписывали
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 10:33
Доля правды тут есть.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 10:16
Неугомонный Марио. Хоть маленький , но скандальчик ему нужен обязательно.....для поддержания тонуса.
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