Карпин: «Результат матча несправедлив»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение от «Локомотива».
Первые 30 минут, до гола, одна команда создавала моменты и не реализовывала, другая ударила с 30 метров, и мы забили в свои ворота. Что тут ещё объяснять? Потом пропустили контратаку, два рикошета и гол. Возможно, и психологический удар по футболистам был. Когда хорошо играешь, делаешь всё возможное, чтобы забить, но не залетает, потому что мастерства не хватает или удачи, а тут вдруг залетает тебе, думаю, скорее психологические проблемы были в эти восемь минут, не футбольные.
Справедливый ли результат? Можно сказать что угодно. Я скажу, что несправедливо, а Юрий Павлович скажет: «Всё справедливо, мы так и собирались играть». Так и сказал? Это было ясно, они знали, что с 30 метров Крыховяк забьёт, мяч от штанги отскочит в спину Песьякову и залетит.
Что такого за матч создал Ростов? В основном тупые навесы и непонятные удары, реальных голевых моментов не было вообще. Гол и то с сомнительного пенальти.
Ну, а слова об тактике и ударе Крыховяка вообще развеивают все сомнения. Как раз Локо так и собирался играть, отдав инициативу Ростову и играть в контратаке. Удар Крыховяка с 30 метров для Карпина случайность? А Карпин соперника перед матчем разбирает и вообще кроме Ростова другие команды в РПЛ смотрит? Гжегож столько таких положил в этом сезоне, так что больше обида в Карпине говорит, чем объективность.
Так, что результат закономерен, а если рассматривать реальные голевые моменты, то разница в счёте могла быть больше. И виноват в таком проигрыше сам Карпин, Сёмин полностью его переиграл, причём красиво.
Что такого за матч создал Ростов? В основном тупые навесы и непонятные удары, реальных голевых моментов не было вообще. Гол и то с сомнительного пенальти.
Ну, а слова об тактике и ударе Крыховяка вообще развеивают все сомнения. Как раз Локо так и собирался играть, отдав инициативу Ростову и играть в контратаке. Удар Крыховяка с 30 метров для Карпина случайность? А Карпин соперника перед матчем разбирает и вообще кроме Ростова другие команды в РПЛ смотрит? Гжегож столько таких положил в этом сезоне, так что больше обида в Карпине говорит, чем объективность.
Так, что результат закономерен, а если рассматривать реальные голевые моменты, то разница в счёте могла быть больше. И виноват в таком проигрыше сам Карпин, Сёмин полностью его переиграл, причём красиво.