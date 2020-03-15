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Карпин: «Результат матча несправедлив»

вчера, 22:14
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)1 : 3Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение от «Локомотива».

Первые 30 минут, до гола, одна команда создавала моменты и не реализовывала, другая ударила с 30 метров, и мы забили в свои ворота. Что тут ещё объяснять? Потом пропустили контратаку, два рикошета и гол. Возможно, и психологический удар по футболистам был. Когда хорошо играешь, делаешь всё возможное, чтобы забить, но не залетает, потому что мастерства не хватает или удачи, а тут вдруг залетает тебе, думаю, скорее психологические проблемы были в эти восемь минут, не футбольные.

Справедливый ли результат? Можно сказать что угодно. Я скажу, что несправедливо, а Юрий Павлович скажет: «Всё справедливо, мы так и собирались играть». Так и сказал? Это было ясно, они знали, что с 30 метров Крыховяк забьёт, мяч от штанги отскочит в спину Песьякову и залетит.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:18
мы видели трансляцию, видели
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 04:49
Карпин такими словами унижает сам себя.
Что такого за матч создал Ростов? В основном тупые навесы и непонятные удары, реальных голевых моментов не было вообще. Гол и то с сомнительного пенальти.
Ну, а слова об тактике и ударе Крыховяка вообще развеивают все сомнения. Как раз Локо так и собирался играть, отдав инициативу Ростову и играть в контратаке. Удар Крыховяка с 30 метров для Карпина случайность? А Карпин соперника перед матчем разбирает и вообще кроме Ростова другие команды в РПЛ смотрит? Гжегож столько таких положил в этом сезоне, так что больше обида в Карпине говорит, чем объективность.
Так, что результат закономерен, а если рассматривать реальные голевые моменты, то разница в счёте могла быть больше. И виноват в таком проигрыше сам Карпин, Сёмин полностью его переиграл, причём красиво.
Альфамен
Альфамен ответил RussianMango
сегодня в 03:01
Прям проиграли из-за нелепых голов????И какой же из трёх был нелепым?
RussianMango
RussianMango
сегодня в 00:45
Работайте дальше...всё нормально. Результаты придут. Проиграли из за своих ошибок и нелепых голов. Делайте выводы.
ABir
ABir
вчера в 22:43
Так бывает
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 22:34
Несправедливость в футболе субъективное понятие. Кто лучше реализовывает моменты тот и побеждает
Ростов сегодня играл хорошо, кроме ошибок в обороне, но не хватило уверенности в своих силах и спортивной злости
Иван Тасминский
Иван Тасминский
вчера в 22:34
Карпин наехал на Сёмина, но вообще Ростов действительно не заслуживал поражения как по мне.
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