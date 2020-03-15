Карпин: «Результат матча несправедлив»

Главный тренер «Ростова» прокомментировал поражение от «Локомотива».

Первые 30 минут, до гола, одна команда создавала моменты и не реализовывала, другая ударила с 30 метров, и мы забили в свои ворота. Что тут ещё объяснять? Потом пропустили контратаку, два рикошета и гол. Возможно, и психологический удар по футболистам был. Когда хорошо играешь, делаешь всё возможное, чтобы забить, но не залетает, потому что мастерства не хватает или удачи, а тут вдруг залетает тебе, думаю, скорее психологические проблемы были в эти восемь минут, не футбольные.

Справедливый ли результат? Можно сказать что угодно. Я скажу, что несправедливо, а Юрий Павлович скажет: «Всё справедливо, мы так и собирались играть». Так и сказал? Это было ясно, они знали, что с 30 метров Крыховяк забьёт, мяч от штанги отскочит в спину Песьякову и залетит.