Сёмин: «„Ростов“ — одна из лучших команд сезона»

Главный тренер «Локомотива» прокомментировал победу над «Ростовом».

Рады победе, тем более она была одержана в Ростове-на-Дону. Достичь этого результата в гостях сложно, ведь наш соперник — одна из лучших команд сезона, если судить по последним играм. Но мы победили, преподнесли болельщикам подарок, закрепились на 2-м месте. Я удовлетворен, в том числе нашей дисциплиной, самоотдачей, качеством игры, хотя на этом поле сложно показать наш настоящий футбол.

Играли в сбалансированный футбол и с обороной, и с атакой. Сначала соперник имел преимущество. Это естественно, ведь они играли дома. Эта серьезная команда, которая может оказывать давление.