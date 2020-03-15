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Сёмин: «„Ростов“ — одна из лучших команд сезона»

вчера, 22:17
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)1 : 3Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал победу над «Ростовом».

Рады победе, тем более она была одержана в Ростове-на-Дону. Достичь этого результата в гостях сложно, ведь наш соперник — одна из лучших команд сезона, если судить по последним играм. Но мы победили, преподнесли болельщикам подарок, закрепились на 2-м месте. Я удовлетворен, в том числе нашей дисциплиной, самоотдачей, качеством игры, хотя на этом поле сложно показать наш настоящий футбол.

Играли в сбалансированный футбол и с обороной, и с атакой. Сначала соперник имел преимущество. Это естественно, ведь они играли дома. Эта серьезная команда, которая может оказывать давление.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:22
обе команды заслуживают высокую оценку
Альфамен
Альфамен ответил Ice van Reed
сегодня в 03:06
Не знаю как на счёт Сульшера,мне как болельщику Локо,очень нравится игра Ростова.И состав неплохой и игра есть,где-то не смогли реализовать моменты,но и Локо отлично оборонялся.Просто нет в Ростове Крыховяка,лучшего,на мой взгляд,игрока РПЛ этого сезона...
RussianMango
RussianMango
сегодня в 00:41
По стилю игры да....не отсиживается в обороне. Другой вопрос, что не всё получается.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 23:27
По мне Карпин и Сульшер зеркальные бртья, Осенью Карпин отжигает, Весной Сульшер!, а спады как рз0 когда один начинает выдавать серию, второй проигрывает!
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 23:24
Стандартная речь от мэтра Локо! Благо три пропустили , а могли и 5 как молодёжка!
За адекватность
За адекватность ответил Трезвый повар
вчера в 23:21
Локомотив играл грамотно. Сначала выдержали атаки Ростова и потом в контратаках забили голы
Не, Кикнадзе считает, что время Палыча ушло. Нужен Трпишовски, условно Папич, Мамич, но не Палыч. Ска не дает стратегию новую развить. После развития "Локо" устанет ЕК собирать.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 22:30
Локомотив играл грамотно. Сначала выдержали атаки Ростова и потом в контратаках забили голы
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