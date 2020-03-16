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Евсеев: «Горжусь, что ребята всегда бьются за клуб»

вчера, 11:43

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал игру своей команды в нынешнем сезоне.

Ничья с ЦСКА в Москве после ничьей с «Зенитом» в Санкт-Петербурге. Было интересно сыграть против Семака и Ганчаренко, кто тоже работал в «Уфе». Доволен командой, доволен результатом. На выезде против фаворитов играть сложно всегда, но верная тактика и настрой могут сделать многое.

Взяли 4 очка у «Зенита», два раза сыграли вничью с ЦСКА, обыграли «Спартак» и «Ростов», поделили очки с «Локомотивом», находясь в иной весовой категории.

Борис Аркадьев говорил: «Суть нашего футбола — играть изо всех сил». Меня учили игроком никогда не сдаваться, горжусь, что ребята всегда бьются за клуб, город, республику.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 12:55
Не обязательно быть тренером топ клуба, чтобы заявить о себе, что пока Евсееву удается. Будет характер у тренера, будет и команда.
Сп62
Сп62
вчера в 12:52
Пока бьются. А что будет, когда заиграют?
EAGinLE
EAGinLE
вчера в 11:48
Ничья тоже хорошо .
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