Матч ЦСКА — «Зенит», запланированный на 22 марта, не состоится

Пресс-служба ЦСКА на официальном сайте сообщила, что матч 22-го тура российской Премьер-Лиги с петербургским «Зенитом» отменён.
Уважаемые болельщики! В связи с решением мэра Москвы запретить до 10 апреля проведение на открытом воздухе спортивных мероприятий с любым количеством участников, домашний матч с «Зенитом», запланированный на 22 марта, не состоится.
Дополнительную информацию, касающуюся возможного переноса матча, порядка возврата билетов и т.д., ПФК ЦСКА сообщит после принятия соответствующих решений РФС и РПЛ.
За день...
16 команд...2 тайма по 4 минуты....за вечер уложатся....
Чемпион известен....будущее "Сочи" в РПЛ обеспечено....
Пора закругляться....
За день...
16 команд...2 тайма по 4 минуты....за вечер уложатся....
Чемпион известен....будущее "Сочи" в РПЛ обеспечено....
Пора закругляться....
А по факту:Очень смешно! Хочу посмотреть ,как освободившиеся футболёры будут "самоизолироваться" по ночным клубам,страдая от безделья ,избытка свободного времени и непомерных средств,получаемых ни за что.Отличный внеочередной отпуск,с содержанием!!!
А по факту:Очень смешно! Хочу посмотреть ,как освободившиеся футболёры будут "самоизолироваться" по ночным клубам,страдая от безделья ,избытка свободного времени и непомерных средств,получаемых ни за что.Отличный внеочередной отпуск,с содержанием!!!
А завтра РФС объявит что кабинетным чемпионом
Назначен зенит.)))))))
А завтра РФС объявит что кабинетным чемпионом
Назначен зенит.)))))))