ГлавнаяНовости

Матч ЦСКА — «Зенит», запланированный на 22 марта, не состоится

вчера, 18:23
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит22.03.2020 в 16:30 Матч перенесен

Пресс-служба ЦСКА на официальном сайте сообщила, что матч 22-го тура российской Премьер-Лиги с петербургским «Зенитом» отменён.

Уважаемые болельщики! В связи с решением мэра Москвы запретить до 10 апреля проведение на открытом воздухе спортивных мероприятий с любым количеством участников, домашний матч с «Зенитом», запланированный на 22 марта, не состоится.

Дополнительную информацию, касающуюся возможного переноса матча, порядка возврата билетов и т.д., ПФК ЦСКА сообщит после принятия соответствующих решений РФС и РПЛ.

Коронавирус и футбол

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Алексей Миранчук стал крёстным отцом младшей дочери Тарасова
Вчера, 21:55 ФотоКомментарии0
«Локомотив» показал, что осталось за кадром матча с «Ростовом»
Вчера, 20:49 ВидеоКомментарии0
В Москве запретили спортивные мероприятия
Вчера, 17:09 Комментарии22
ОфициальноАкадемия «Локомотива» ушла на карантин
Вчера, 15:11 Комментарии2
«Зенит» не отпустит легионеров домой, если начнется карантин
Вчера, 10:00 Комментарии18
Футбол есть? А если найдем?
15 мартаАлександр Чистяков в блоге Смотри ширеКомментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Mi6
Mi6
вчера в 23:31
Волнует другое. Закрыли границу с Белоруссией. Это что же, Ганчаренко у нас навсегда?))
Палыч82
Палыч82
вчера в 23:02
Шанс для армейцев подтянуть форму футболистов к дате матча
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:53
Доиграть чемпионат в ускоренном режиме...
За день...
16 команд...2 тайма по 4 минуты....за вечер уложатся....
Чемпион известен....будущее "Сочи" в РПЛ обеспечено....
Пора закругляться....
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 22:27
технично кони слились)
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР ответил ЧиП
вчера в 22:26
Чемпионат заканчиваем, результат анулируется. Евро кубки по итоговым результатам в таблице. Кто за?
только спартак за) чтоб ниже таблице дальше не опускаться
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:39
Коронавирус победно шествует по планете!
Sunny.
Sunny.
вчера в 21:36
повезло..
tuman960
tuman960 ответил oFANATo
вчера в 21:29
В Химках, такой вариант как?)))
да по барабану-на даче,так на даче!!!!
pomor 445
pomor 445 ответил Дед за ЦСКА
вчера в 21:17
Нельзя проводить, читай постановление Собянина. Футболисты участники мероприятия.
Ограничения 5000 человек вполне хватило бы для ВЭБ-арены. Больше всё равно бы не пришло по статистике с чётом боязни заразы.
oFANATo
oFANATo ответил tuman960
вчера в 21:06
В Химках, такой вариант как?)))
tuman960
tuman960
вчера в 20:36
пускай ЦСКА думает где проводить матч,кроме Москвы!!!Пока вся страна на выбор выбирай армейцы домашнюю арену!!!!
Сп62
Сп62 ответил ЧиП
вчера в 20:29
Естественно на кубки. Ведь идёт чемпионским графиком.
max74
max74
вчера в 20:23
Плохо
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:19
Надо дать техническое поражение тому клубу,который бежит впереди паровоза.
А по факту:Очень смешно! Хочу посмотреть ,как освободившиеся футболёры будут "самоизолироваться" по ночным клубам,страдая от безделья ,избытка свободного времени и непомерных средств,получаемых ни за что.Отличный внеочередной отпуск,с содержанием!!!
oFANATo
oFANATo
вчера в 20:16
Началось в деревне утро.

А завтра РФС объявит что кабинетным чемпионом

Назначен зенит.)))))))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:13
Какой нафик возврат билетов? Пускай Собянин возвращает, у гинера денег и так деццл осталось...
ЧиП
ЧиП ответил Сп62
вчера в 20:06
😲 Позвольте поинтересоваться, на что рассчитывает Сочи?! 🤨
PITER_1
PITER_1
вчера в 19:57
на нейтральном поле пусть играют или как федун вещает заканчивать чемп
Сп62
Сп62 ответил ЧиП
вчера в 19:55
Сочи против.
ЧиП
ЧиП
вчера в 19:40
Чемпионат заканчиваем, результат анулируется. Евро кубки по итоговым результатам в таблице. Кто за?
Footbolista
Footbolista
вчера в 19:39
"Карнавала не будет" (C)...
LOpp
LOpp
вчера в 19:33
Начинались подковерно-московские игры против Зенита
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 19:27
Очень жаль, конечно....Ладно, переживем!
Сп62
Сп62
вчера в 19:26
Вот и доигрались!
drug01
drug01
вчера в 19:24
Зенит испугался.....!
VIPded
VIPded
вчера в 19:23
Наверное, правильнее - состоится позже?...
zsb1961
zsb1961
вчера в 19:17
Самое интересное откладывается на неопределённый срок.
ermak6848
ermak6848
вчера в 19:16
Здоровье Болельщиков и футболистов ДОРОЖЕ матча...
Footbolista
Footbolista ответил Doping87
вчера в 19:16
В Австралии ввели режим домашнего карантина на 14 суток для всех прибывающих в страну иностранцев и австралийских граждан...
Doping87
Doping87
вчера в 19:14, ред.
Пусть играют без зрителей и где нибудь в Австралии, а матч пусть транслируют по бесплатному каналу.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100