Матч ЦСКА — «Зенит», запланированный на 22 марта, не состоится

Пресс-служба ЦСКА на официальном сайте сообщила, что матч 22-го тура российской Премьер-Лиги с петербургским «Зенитом» отменён.

Уважаемые болельщики! В связи с решением мэра Москвы запретить до 10 апреля проведение на открытом воздухе спортивных мероприятий с любым количеством участников, домашний матч с «Зенитом», запланированный на 22 марта, не состоится.