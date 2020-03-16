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В Москве запретили спортивные мероприятия

вчера, 17:09

Мэр Москвы Сергей Собянин на своём сайте объявил о новых ограничениях в связи с пандемией коронавируса. Часть из них затронула спортивные мероприятия.

Запрещается проведение любых досуговых мероприятий с участием граждан в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности на открытом воздухе с любой численностью участников, а в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) – с числом участников более 50 человек единовременно. Запрет является временным и будет действовать до 10 апреля 2020 года.

Таким образом, в период ограничений в Москве исключено проведение футбольных матчей. До 10 апреля в столице должно было пройти четыре встречи РПЛ.

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Все комментарии
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 21:01
Увы...
Союзник противников
Союзник противников ответил спартак 1987
вчера в 20:26
сегодня вся европа будет смотреть последний футбольный матч в старом свете до полной победы над короновирусом. игра ожидается захватывающая: тамбов - крылья советов. жаль, что завтра закроют рпл, с нашим чемпионатом стали знакомиться болельщики разных стран покупая трансляции матчей за 5 долларов, пару туров бы ещё и у рпл могли появиться свои болельщики по всему миру ( поэтому я всегда был за, чтобы наш рпл начинался пораньше, когда турниры топ -5 европы ещё не стартовали и болельщики в европе соскучившись по футболу смотрели бы наш рпл. так Павлюченко приметили скауты после хет - трика в ворота локомотива (3-3))
Играют турки и сербы.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:25
А фитнес-центры? А бордели подпольные? Последним будет уготована участь последнего оплота культуры развлечения???
beefs
beefs
вчера в 19:35
ну что же будем ждать лучших времен...
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 19:33
Жесть, конечно! И до столичного спорта это тоже добралось, мда.
МапС
МапС ответил Сп62
вчера в 19:31, ред.
Купи фаэтон.
Всё равно вылечу в трубу:

Минимальная оплачиваемая стоимость поездки – 500 рублей.
40 руб/км при скорости движения более 30 км/ч
20 руб/мин при скорости движения менее 30 км/ч
при выезде за пределы МБК доплата 1000 руб. к тарифу
при выезде за пределы Московской области доплата 3000 руб. к тарифу

А я исчо и замкадыш.
Сп62
Сп62 ответил МапС
вчера в 19:22
Купи фаэтон.
МапС
МапС ответил Doping87
вчера в 19:19
Метро пусть закроют.
Я ЗА, только чтоб с работы не выгнали, что не могу добраться до неё. На такси у меня и трёх зарплат не хватит.
Doping87
Doping87
вчера в 19:16
Метро пусть закроют.
МапС
МапС
вчера в 19:09
Можно календарь перекроить с учётом местечковых запретов. Хотя наврятли... Подстроятся под Европу и остановят чемп.
112910415
112910415
вчера в 18:34
вот и кончился наш футбол
drug01
drug01
вчера в 18:21
Все ушли в отпуск!!!
Сп62
Сп62
вчера в 18:18
Главное, чтобы голосование по конституции не отменили. Путин может обидеться.
shlomo
shlomo
вчера в 18:17
Пипец....кино закончилось не начавшись....
EAGinLE
EAGinLE
вчера в 18:05
Театры тоже закрывать нужно .
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:54
лишь бы бухать не запретили)))
спартак 1987
спартак 1987
вчера в 17:37
сегодня вся европа будет смотреть последний футбольный матч в старом свете до полной победы над короновирусом. игра ожидается захватывающая: тамбов - крылья советов. жаль, что завтра закроют рпл, с нашим чемпионатом стали знакомиться болельщики разных стран покупая трансляции матчей за 5 долларов, пару туров бы ещё и у рпл могли появиться свои болельщики по всему миру ( поэтому я всегда был за, чтобы наш рпл начинался пораньше, когда турниры топ -5 европы ещё не стартовали и болельщики в европе соскучившись по футболу смотрели бы наш рпл. так Павлюченко приметили скауты после хет - трика в ворота локомотива (3-3))
alexamit
alexamit
вчера в 17:36
Игры-без зрителей,по две игры в неделю(всё равно играть не умеют) и закончить чемпионат России к Первомайским Праздникам,а болотных не выпускать из Питера ни под каким предлогом
tuman960
tuman960
вчера в 17:34
многовато будет 50 человек!В Москве можно и "больше трёх не собираться"!!!!
shur
shur
вчера в 17:34
...ну какой футбол,берегите друг друга,как народ,нация,человеки!!!!!
LOpp
LOpp
вчера в 17:31
с числом участников более 50 человек единовременно.


хотел тут про цска подшутить, так как то не до смеха.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:26
Все равно футбола не будет...
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