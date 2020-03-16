В Москве запретили спортивные мероприятия

Мэр Москвы Сергей Собянин на своём сайте объявил о новых ограничениях в связи с пандемией коронавируса. Часть из них затронула спортивные мероприятия.
Запрещается проведение любых досуговых мероприятий с участием граждан в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности на открытом воздухе с любой численностью участников, а в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) – с числом участников более 50 человек единовременно. Запрет является временным и будет действовать до 10 апреля 2020 года.
Таким образом, в период ограничений в Москве исключено проведение футбольных матчей. До 10 апреля в столице должно было пройти четыре встречи РПЛ.
Минимальная оплачиваемая стоимость поездки – 500 рублей.
40 руб/км при скорости движения более 30 км/ч
20 руб/мин при скорости движения менее 30 км/ч
при выезде за пределы МБК доплата 1000 руб. к тарифу
при выезде за пределы Московской области доплата 3000 руб. к тарифу
А я исчо и замкадыш.
Минимальная оплачиваемая стоимость поездки – 500 рублей.
40 руб/км при скорости движения более 30 км/ч
20 руб/мин при скорости движения менее 30 км/ч
при выезде за пределы МБК доплата 1000 руб. к тарифу
при выезде за пределы Московской области доплата 3000 руб. к тарифу
А я исчо и замкадыш.
хотел тут про цска подшутить, так как то не до смеха.
хотел тут про цска подшутить, так как то не до смеха.