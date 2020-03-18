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Матч молодежных команд «Крыльев Советов» и «Тамбова» доиграют с 83-й минуты

сегодня, 15:51
Тамбов (мол)Логотип футбольный клуб Тамбов (мол)3 : 0Логотип футбольный клуб Крылья Советов (мол) (Самара)Крылья Советов (мол)Тех. поражение

«Крылья Советов» в своем твиттере опубликовали решение КДК по прерванному матчу молодежной команды самарцев против молодежки «Тамбова»:

Сегодня состоялось заседание КДК, на котором рассматривался инцидент в матче молодежных составов «Тамбова» и «Крыльев Советов». Игра была остановлена на 83-й минуте, команды ее не доиграли. По итогам заседания было принято решение доиграть матч с 83-й минуты. О дате будет сообщено позднее.

Напомним, что матч остановили из-за четырех удалений в составе «Крыльев Советов». 

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