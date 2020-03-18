Матч молодежных команд «Крыльев Советов» и «Тамбова» доиграют с 83-й минуты

1584535892

сегодня, 15:51

«Крылья Советов» в своем твиттере опубликовали решение КДК по прерванному матчу молодежной команды самарцев против молодежки «Тамбова»:

Сегодня состоялось заседание КДК , на котором рассматривался инцидент в матче молодежных составов «Тамбова» и «Крыльев Советов». Игра была остановлена на 83-й минуте, команды ее не доиграли. По итогам заседания было принято решение доиграть матч с 83-й минуты. О дате будет сообщено позднее.

Сегодня состоялось заседание КДК , на котором рассматривался инцидент в матче молодёжных составов «Тамбова» и @fckssamara. Игра была остановлена на 83 минуте, команды её не доиграли. По итогам заседания было принято решение доиграть матч с 83 минуты. О дате будет сообщено позднее. — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) March 18, 2020

Напомним, что матч остановили из-за четырех удалений в составе «Крыльев Советов».