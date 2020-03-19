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Дзюба — о коронавирусе: «Призываю всех быть ответственными, берегите себя»

сегодня, 13:26

Нападающий «Зенита» и капитан сборной России Артем Дзюба записал видеообращение к болельщикам с пожеланиями по предотвращению угрозы коронавируса.

Ребята, дорогие мои, всем привет. В это непростое время, в этот непростой момент хотелось бы вам всем пожелать терпения, и чтобы именно сейчас мы стали все едины, так как непростая ситуация, но, мне кажется, нельзя поддаваться паники. Прежде всего, давайте соблюдать правила, они довольно-таки просты.

Как можно чаще мыть руки, как можно меньше трогать свое лицо, как мы выяснили, это очень трудно, мы оказывается очень часто касаемся, чуть ли не 100 раз в день, это проблема. Стараемся избегать скопления людей, особенно если видим где-то, что признаки ОРВИ. И как можно больше сидеть дома, стараться никуда не выходить, потому что мы все вместе несем определенную ответственность за себя и за других.

Все мы, я думаю, должны справиться с этой проблемой. Всех, пожалуйста, призываю быть ответственными. Надеюсь, скоро все вернется на круги своя и футбол скоро вернется на экраны, на стадионы. Мы все вместе очень сильно этого ждем и надеемся, что как можно скорее это случится. Всем здоровья, берегите себя и удачи. Пока-пока.

 

Коронавирус и футбол

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 17:02
Все никак после ЧМ в России не отойдет. Так занесло на Олимп самолюбования и высокой самооценки, что и слазить не хочется. Знакомьтесь, - новый бог по фамилии Дзюба по имени Артем, игрок "Зенита" и сб.России. Куда там до него г-ну Путину.
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 16:44
Игроки менхенгладбахской «Боруссии» на время карантина отказались от части зарплаты Сложенные руки

Это сэкономит клубу по €1 млн в месяц:

Когда Дзюба откажется от зарплаты !
berda2003
berda2003
сегодня в 16:23
начал не правильно.
Надо: "Товарищи! Граждане! Братья и сестры! …"
MaxRnD
MaxRnD
сегодня в 16:20
Зараза к заразе не пристаёт
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 16:02
А тебе , Тема, пореже ротик открывать, чтоб коварный вирус ненароком не залетел!!!
Grabovsky
Grabovsky ответил ildar_3871
сегодня в 15:27
Люди умирают сотнями в день , Артемка улыбается !
Люди по всему миру каждый день умирают. и не от SARSa. просто этот вирус очень сильно обсуждают. и люди впадают панику.
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 15:24
Артёмка, поделись своей многомиллионной зарплатой на борьбу с вирусом! Толку больше будет.
ГолдБол
ГолдБол
сегодня в 15:17
Дзюба в образе лидера. Артём, открой глаза. Почитай, что про тебя пишут в альтернативных газпромовским источниках.
ildar_3871
ildar_3871 ответил Grabovsky
сегодня в 15:00
а чё паниковать , плакать, орать на каждом углу про SARS?
Люди умирают сотнями в день , Артемка улыбается !
Grabovsky
Grabovsky ответил ildar_3871
сегодня в 14:54
Призывает он ,хе ) А чё улыбается , радостно ему ?
а чё паниковать , плакать, орать на каждом углу про SARS?
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 14:51
прям лидер нации выступает, не иначе! могут и приревновать некоторые...
Footbolista
Footbolista
сегодня в 14:42
Коронавирус для древесины не опасен...
NEADEKVAT
NEADEKVAT
сегодня в 14:35
Go on, Дзюба повел страну)
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 14:25
Какая та хромосома ему не хватает думаю.Не стал смотреть ролик его,на стопе неадекватное улыбчивое короноаирусное лицо,побоялся открыть и слушать.
LOpp
LOpp
сегодня в 14:25
И как можно больше сидеть дома, стараться никуда не выходить..

sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 14:24
И ты береги себя, Артёмка!)))
sihafazatron
sihafazatron ответил ildar_3871
сегодня в 13:58
Призывает он ,хе ) А чё улыбается , радостно ему ?
лайки же надо собрать или че там)))
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 13:48, ред.
Призывает он ,хе ) А чё улыбается , радостно ему ?
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