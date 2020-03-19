Скончался бывший хавбек «Кардиффа» и «Астон Виллы» Уиттингем

«Кардифф» опубликовал заявление о смерти бывшего полузащитника клуба , которому было всего лишь 35 лет:

У нас разбито сердце.

Нас потрясло известие о смерти Питера. Наши мысли сейчас с его женой Амандой и их маленьким сыном. Просим уважать их частную жизнь в это трудное время.

Прежде всего, Питер был семейным человеком. Он мог осветить комнату своим чувством юмора и теплотой. Он преуспел в нашем клубе как футболист.

Потеря Питера будет болезненно ощущаться нашим городом, болельщиками и всеми теми, кто знал его. Мы любим тебя, Пит, и память о тебе навсегда останется с нами.