Скончался бывший хавбек «Кардиффа» и «Астон Виллы» Уиттингем

«Кардифф» опубликовал заявление о смерти бывшего полузащитника клуба Питера Уиттингема, которому было всего лишь 35 лет:
У нас разбито сердце.
Нас потрясло известие о смерти Питера. Наши мысли сейчас с его женой Амандой и их маленьким сыном. Просим уважать их частную жизнь в это трудное время.
Прежде всего, Питер был семейным человеком. Он мог осветить комнату своим чувством юмора и теплотой. Он преуспел в нашем клубе как футболист.
Потеря Питера будет болезненно ощущаться нашим городом, болельщиками и всеми теми, кто знал его. Мы любим тебя, Пит, и память о тебе навсегда останется с нами.
Напомним, что Уиттингем неделю назад попал в больницу после падения с лестницы в пабе.
Ранее скончался 21-летний испанский тренер «Атлетико Портанде Альта» Франсиско Гарсия.