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Скончался бывший хавбек «Кардиффа» и «Астон Виллы» Уиттингем

сегодня, 19:24

«Кардифф» опубликовал заявление о смерти бывшего полузащитника клуба Питера Уиттингема, которому было всего лишь 35 лет:

У нас разбито сердце.

Нас потрясло известие о смерти Питера. Наши мысли сейчас с его женой Амандой и их маленьким сыном. Просим уважать их частную жизнь в это трудное время.

Прежде всего, Питер был семейным человеком. Он мог осветить комнату своим чувством юмора и теплотой. Он преуспел в нашем клубе как футболист.

Потеря Питера будет болезненно ощущаться нашим городом, болельщиками и всеми теми, кто знал его. Мы любим тебя, Пит, и память о тебе навсегда останется с нами.

Напомним, что Уиттингем неделю назад попал в больницу после падения с лестницы в пабе.

Ранее скончался 21-летний испанский тренер «Атлетико Портанде Альта» Франсиско Гарсия.

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